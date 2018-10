Rencontre douanes algériennes et tunisiennes : Faciliter les exportations et intensifier le contrôle

Le directeur général de la douane algérienne, M Bahamid Farouk a annoncé hier, à Annaba que le poste frontalier Taleb Larbi à El Oued frontalier de la Tunisie, va connaître un projet d’extension et d’élargissement de sa compétence. Intervenant lors d’une rencontre avec une délégation tunisienne de haut niveau conduite par le représentant du DG , M Mehar Kherrat , le DG de la douane algérienne a indiqué, à ce propos , que ce projet qui sera lancé dans quatre mois , répond aux préoccupations des opérateurs économiques algériens soucieux de se lancer dans les exportations vers la Libye , la Tunisie et l’Italie. Parmi les produits proposés à l’export, figure en pole position le ciment provenant de l’usine de Biskra, a-t-il précisé .L’élargissement de la compétence du poste frontalier Taleb Larbi va donner une impulsion à la dynamique commerciale concernant les régions du sud-est en premier lieu, a- t-il expliqué. Cette rencontre bilatérale a été également une occasion pour renforcer l’échange de renseignements entre la douane des deux pays , a-t-il indiqué , faisant état dans ce cadre, d’une recrudescence du trafic de psychotropes et de la contrebande depuis le poste frontalier Taleb Larbi jusqu’à celui d’Oum Tboul , dans la wilaya d’El Tarf .Mettant l’accent sur les dangers de la drogue qui touchent la cohésion sociale , le DG de la douane a souligné la nécessité de lutter sans relâche contre ce phénomène avant d’annoncer que tous les postes frontaliers seront modernisés et équipés à partir du premier semestre 2019. Prenant la parole, le chef de la délégation de la douane tunisienne a déclaré que son pays œuvre à rendre le trafic passagers et marchandises plus fluide entre les deux pays et à développer le cadre d’échange entre les deux douanes .

B. Guetmi