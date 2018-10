Recrutement de 2.000 imams : Un rôle social à promouvoir

Un concours de recrutement de 2.000 imams contractuels est ouvert actuellement à travers toutes les wilayas du pays, vient d’annoncer le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Les candidats devront être titulaires d'un diplôme universitaire avec des connaissances en sciences islamiques, et l’exégèse religieuses. Être retraité des affaires religieuses serait un avantage pour les candidats, selon les critères de recrutement définis par le ministère. Les nouvelles recrues seront réparties à travers les 48 wilayas du pays. Cette répartition est établie selon les besoins de chaque wilaya. Les wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou viennent en première position en nombre de postes pourvus avec 110 imams pour chacune. Vient ensuite la wilaya de Sétif avec 88 postes, de Batna (80), M’sila (75) et Alger (70). L’organisation et la supervision de ce genre concours spécifiques, par le département de M. Mohamed Aïssa, sont motivés par la mise en route d’une démarche visant la préservation des tribunes des mosquées contre toutes les tentatives de récupération d’éventuels «squatteurs» prônant des discours obscurantistes qui risquent d’induire les fidèles en erreur, notamment par des références religieuses extrémistes et enflammées.

La justesse de cette approche visant à protéger la mosquée, ce haut lieu de culture de la paix, trouve des échos internes et internationaux des plus favorables, puisque l'Algérie ne cesse d’être reconnue, par son approche comme «une école en matière de déradicalisation». Le principal acteur et source de cette approche visant à immuniser la société contre les discours de la haine et l’intégrisme est l’imam, dont le rôle de sensibilisation et d’éducation s’apparente plus à un devoir moral qu’à une fonction payée.

On se rappelle dans ce sillage, de la déclaration de M. Aïssa qui a tenu à rendre hommage aux 114 imams martyrs de la décennie noire. Par leur engagement et leurs discours modérés, ces martyrs ont participé dans la lutte contre l'extrémisme, car ils «ont refusé de léguer les estrades des mosquées aux intrus et à leurs idées obscurantistes.

«L’Algérie n’a pas besoin d’importer des Imams de autres pays. Elle est riche de ses références et fière de ses savants, elle est aujourd’hui en situation d’envoyer elle-même ses imams dans les capitales occidentale et orientales» est autre déclaration du ministre des affaires religieuses, qui ne peut qu’être considérée que comme une attestation de reconnaissance du rôle que joue l’imam dans le tarissement des sources de l’intégrisme.

les imams ont donc un rôle social incontournable à jouer dans la diffusion des préceptes d’un islam modéré, parallèlement à la préservation du réfèrent religieux national. C’est dans l’objectif de valoriser leur mission, et ainsi pour mieux les encadrer que le département de M. Aissa a proposé des amendements au code pénal pour la protection des imams. La protection de l’imam, c’est aussi la protection de la mosquée contre toute les «tentatives d’infiltration entreprises par des «courants radicaux» et leurs «éléments subversifs».

L’Algérie, une source de propagation du soufisme

L’Algérie a été toujours une importante source du soufisme clairvoyant qui s’est propagé et a gagné le coeur de millions de fervents fidèles dans l’Afrique subsaharienne, ont affirmé mardi des dignitaires de la Tariqa Chikhiya lors d’une rencontre à Ghardaïa sur l’impact de cette confrérie sur l’Algérie et l’Afrique. L'objectif de cet événement est "d’entreprendre une véritable revivification du soufisme dont les principes sont fondés, entre autres, sur la vénération de d'Allah et son prophète Mohamed (QSSSL), la connaissance, la modération, le pardon et les vérités spirituelles", souligné le président du conseil scientifique de la Tariqa Chikhiya , Lakhdar Ben koumar, lors de la séance d’ouverture, à l’Université de Ghardaïa, de cette rencontre de trois jours axée principalement sur le rôle de l’éducateur soufi dans la propagation de la pensée religieuse modérée. Cette rencontre met l'accent sur la compréhension de l'Islam qui est une religion de modération, a-t-il dit, ajoutant que le véritable musulman privilégie l'amour de son prochain, a le sens du pardon et de la bonté et bannit la haine et le radicalisme.

De nombreux orateurs, qui se sont succédés à la tribune, ont mis en évidence le rôle de l’éducateur soufi dans l'inculcation aux générations futures la relation vivante entre sagesse et spiritualité en propageant la pensée du juste-milieu et en bannissant la violence dans toutes ses formes, conformément aux directives du prophète Mohamed (QSSSL).