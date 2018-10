Salon international de la valorisation des déchets : Des résultats encourageants

Une rencontre-bilan sur la 3e édition du Salon international de la récupération et la valorisation des déchets (REVADE) a été organisée, hier, au Palais des expositions - Pins maritimes à Alger. Intervenant à cette occasion, M. Rachid Sai, directeur de l'animation et du développement de l'entreprise auprès de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce salon qui a constitué une opportunité idoine, pour, entre autres, promouvoir l’industrie de la récupération et le recyclage des déchets et encourager l’investissement et la création de nouvelles entreprises ainsi que pour promouvoir et développer la gestion et la valorisation des déchets industriels, qualifiant, à cet effet, le bilan du salon de «positif » par rapport à la précédente édition. Il dira que le nombre de visiteurs a atteint les 8 000, dont 2 000 visiteurs professionnels et 6 000 visiteurs grand public. S’agissant du nombre d’entreprises qui ont pris part à ce rendez-vous, M. Sai a fait savoir qu’il est de 60 entreprises dont 5 étrangères (la Corée du Sud, l’Allemagne, la Chine, l’Italie et la France). En réponse à une question sur les présentations et les conférences organisées en marge du Salon, il a indiqué que 16 présentations, animées par 19 conférenciers nationaux et internationaux, ont été organisées et une audience de plus de 120 chefs d’entreprises, investisseurs, cadres, chercheurs, enseignants, étudiants et porteurs de projets présents aux conférences. Mettant à profit cette occasion, M. Sai a appelé à encourager davantage l’investissement dans le domaine de la récupération et le tri des déchets qui, de par son impact positif sur l’environnement, représente une importante valeur ajoutée à l’économie nationale.

M. A. Z.