Sûreté nationale : Améliorer la communication

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le colonel Mustapha Lahbiri, a appelé, hier, les différents services de sécurité à coordonner leurs efforts dans le domaine de la communication, afin d’améliorer la stratégie de communication et de fournir des informations de sécurité de manière spontanée, tout en respectant la confidentialité des enquêtes et les droits de l’homme, en tenant compte, néanmoins, de la demande croissante des médias pour ce type d’informations, et connaître ce qui se passe au sein même de la société.

Dans un discours lu en son nom par le contrôleur de la police, Zaki Mohamed, lors de l’ouverture des journées d’études sur «La communication dans le domaine des activités de la police judiciaire» qui se tiennent à l’Ecole supérieure de police Ali-Tounsi, à Châteauneuf, le patron de la DGSN a affirmé que «tous les services de sécurité sont aujourd’hui appelés à établir une stratégie de communication efficace avec la participation de tous les spécialistes et acteurs du domaine». Et d’ajouter : «Ils doivent veiller à ce que les informations soient fournies en temps voulu afin d’éviter des répercussions négatives susceptibles de porter atteinte à la confidentialité des enquêtes de sécurité ou des personnes accusées de diverses affaires». Le DGSN a indiqué à l’occasion, que «ce plan de communication devrait prendre en compte la manière de traiter toutes les informations sensibles de manière opportune, en phase avec les transformations connues actuellement dans le secteur de la presse pour l’émergence de médias qui nécessitent beaucoup d’informations, tels que les sites web d’information et les supports audiovisuels (TV)».

Il soulignera également que «le contrôle de la diffusion de ces informations est nécessaire dans des circonstances urgentes et dans un délai limité, lorsque les chargés en communication qui sont en contact avec les institutions de sécurité n’ont pas assez de temps afin préparer la diffusion de l’information».

Il ajoutera que dans une telle situation «cela exige toute la prudence nécessaire dans le traitement de ces informations, en particulier lorsqu’il s’agit de dossiers judiciaires sensibles qui doivent savoir de quoi parler ou ne pas assurer la bonne conduite et la poursuite des enquêtes, d’une part, et le respect des droits des accusés et des plaideurs, d’autre part».

Le premier responsable de la police algérienne précisera que la communication dans le domaine de la police judiciaire permettra de débattre des moyens de coopération avec les médias à la lumière de la demande croissante d’informations et d’informations criminelles, ainsi que la demande des citoyens pour ce type d’informations afin d’être au courant de ce qui se passe au sein même de la société. Soulignant que la fourniture d’informations pénales reste un droit du citoyen garanti par la Constitution, qui stipule que le citoyen a le droit d’être informé.Participant à ces journées d’études, les représentants de la sécurité nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes algériennes, du ministère de la Justice, du ministère de la Communication et d’autres instances «ont souligné l’importance de la communication au service de la sécurité et du respect de la légalité». Ils ont également mis en avant la nécessité de confier cette tâche, à un personnel compétent activant dans diverses institutions de sécurité et judiciaires et faciliter l’accès des médias aux sources d’information pour éviter les rumeurs qui sont souvent générées par l’absence de culture de la communication et la difficulté d’accès à ces sources, ce qui ouvre, souvent, la porte à des rumeurs et spéculations sur la diffusion de fausses informations qui portent généralement préjudice à la conduite des enquêtes et aux droits des accusés dans diverses affaires et donnent une image négative des institutions concernées.

Les participants ont également souligné l’importance de la coordination de la coopération entre les différentes institutions de sécurité et de la formation des chargés de la communication et de l’information pour qu’ils se mettent au diapason des dernières méthodes utilisées dans le domaine de la communication mais aussi enrichir leurs connaissances dans le même domaine en temps de crise.

Mohamed Mendaci