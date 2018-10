Le ministre de l’énergie, M. Guitouni : « La nouvelle loi sur les hydrocarbures connue en juillet 2019 »

La nouvelle loi sur les hydrocarbures sera finalisée vers juillet 2019, a indiqué hier le ministre des l’Energie, M. Mustapha Guitouni, lors d’une conférence de presse qu’il a animée à la clôture du Sommet ‘‘Algeria Future Energy’’ ayant réuni, deux jours durant, les principaux leaders mondiaux du domaine énergétique.

«La nouvelle loi sera plus flexible et saura défendre les intérêts du pays», précisant que les principaux objectifs visent à optimiser une dynamique d’investissements diversifiés dans le secteur des hydrocarbures, en associant à cette démarche les partenaires étrangers. Le ministre conforte ses propos en soulignant que dans le domaine gazier, «l’Algérie est dans l’obligation d’aller vers des associations avec ces partenaires pour répondre à la nécessité de trouver de nouveaux gisements à même d’assurer la couverture de la demande nationale, sans cesse en augmentation». «On consomme beaucoup de gaz», a-t-il déclaré.

Dans son discours de clôture du Sommet organisé, pour rappel, par Sonatrach sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, M. Guitouni, a souligné que «la refonte de la loi sur les hydrocarbures s’inscrit dans un cadre général de l’amélioration de l’environnement des affaires». En la matière, il a réitéré l’engagement de son département quant «à la levée de toutes les barrières à l’investissement étranger» et qu’en ce sens, les avis des partenaires sont les bienvenus. «L’objectif est de mettre en place un cadre législatif et réglementaire cohérent et flexible qui fluidifie l’acte d’investir et renforce les intérêts de l’Algérie dans un cadre de partenariat mutuellement bénéfique. Avec l’entrée en vigueur des amendements de cette loi, l’Algérie aura réuni toutes les conditions pour reprendre sa juste place, c’est-à-dire une place importante dans le marché mondial du pétrole et du gaz dans tous les segments», dira encore M. Guitouni.

A rappeler que dans son allocution d’ouverture du Sommet traitant de l’avenir énergétique de l’Algérie sous le thème «Diversification, innovation et investissement», le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, avait indiqué que la nouvelle loi sur les hydrocarbures sera prête dans quelques mois.

Le ministre de l’Energie apporte davantage de précisions à ce sujet en informant que son contenu sera révélé vers la fin juillet 2019.

D’autre part, le Sommet qu’a abrité le CIC d’Alger a surtout mis en avant, selon M. Guitouni, «l’extrême importance et le vif intérêt que notre pays accorde à la question énergétique, à la sécurité de l’approvisionnement en énergie à long terme pour les générations futures». Il enchaîne en plaidant en faveur d’un cadre élargi de coopération « pour des marchés pétrolier et gazier équilibrés qui favorisent les intérêts mutuels des producteurs et consommateurs».

Mettant l’accent sur le fait que l’Algérie a consenti de grands efforts d’investissement dans le domaine de l’énergie, il a aussi assuré que la stabilité et les conditions avantageuses qu’offrent les pouvoirs publics en la matière «sont assurément de nature à attirer davantage d’IDE, notamment dans l’amont pétrolier et gazier, la pétrochimie et les énergies nouvelles et renouvelables. Il a d’ailleurs rappelé que dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le solaire, une nouvelle stratégie est mise en branle à même de permettre au pays de tirer tous les bénéfices des importantes ressources dont il dispose.

Il évoque dans ce cadre les détails du programme engagé pour l’installation de 22.000 Mégawatts en énergie renouvelable. Par ailleurs, en marge des travaux du Sommet, M. Guitouni a reçu en audience au CIC ses homologues, ministres en charge de l’Energie de la Tunisie, de la Mauritanie et du Niger. Il a également reçu les vice-ministres chargés de l’Energie de l’Espagne et de la Bolivie. Le ministre a aussi reçu le Représentant personnel de la Première ministre britannique pour le partenariat économique avec l’Algérie, le Secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) et le Secrétaire général de l’Organisation des pays producteurs de pétrole OPEP.

Karim Aoudia