Désenclavement du Grand Sud : Levée du gel de plusieurs projets de routes

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a fait état, hier à Alger, de la levée du gel de plusieurs projets pour la réalisation de routes au Grand Sud, dans le cadre du désenclavement des régions isolées.

«Le gel de plusieurs projets pour la réalisation de routes au Grand Sud a été levé, à l’instar du projet de la route nationale RN 1, afin de désenclaver les régions de Tamanrasset, In Guezzam, Timyawin et Tin Zaouatine», a indiqué le ministre, dans une déclaration à la presse, en marge du lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation aux risques liés à la traversée des passages à niveau (lignes des chemins de fer). «Les autres projets dont le gel a été levé concernent la réhabilitation de certaines routes, à savoir : la route Reggane-Bordj Badji Mokhtar, les routes nationales N° 48 (W. El Oued) et N° 16 reliant Drean à Guelma jusqu’aux frontières de Souk-Ahras, outre d’autres routes nationales (sans les mentionner)», a-t-il ajouté. En réponse à une question sur l’extension du métro d’Alger jusqu’à Chevalley et Ouled Fayet, le ministre a fait savoir que «les études relatives au projet ont été finalisées, en attendant l’amélioration de la situation financière du pays pour le dégel de ce projet». Dans ce sillage, M. Zaâlane a annoncé que l’inauguration de la nouvelle aérogare de l’aéroport international Houari-Boumediene est prévue «début 2019», précisant que ce projet se trouve actuellement «à la phase des essais des systèmes techniques et informatiques dont les systèmes de contrôle des bagages, d’enregistrement des voyageurs et des ascenseurs et escalators, pour parer à tout imprévu lors de l’exploitation de cette structure».



81 passerelles au niveau des lignes ferroviaires



Le ministre a annoncé l’entame de la réalisation de 81 passerelles au niveau des points noirs des lignes ferroviaires enregistrant le plus grand nombre d’accidents, et ce, en application du programme du Président de la République visant à supprimer définitivement les passages à niveau et les remplacer par des passerelles, dont le nombre global s’élève à 650 passerelles à l’échelle nationale. L’objectif de la campagne de sensibilisation sur les risques liés aux passages à niveau, menée sous le slogan «Stop: priorité au train» est la prise de conscience des citoyens quant au danger d’un tel acte, d’autant que les accidents ferroviaires ont fait 3.000 morts ces sept dernières années (2013-2018), pour un total de 1.000 accidents. Au sujet de cette campagne de sensibilisation, initiée par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), le ministre a souligné qu’elle a été organisée dans un espace ouvert pour permettre aux citoyens de se rapprocher des organisateurs et de s’enquérir de près de ces dangers et des moyens de les éviter. Il a ajouté que la majorité des associations qui s’intéressent à la sécurité routière et ferroviaire ont contribué à cette manifestation, en sus de la SNTF, qualifiant l’initiative de «pas positif vers la réduction de ces accidents» qui occasionnent d’importantes pertes humaines et matérielles. Après avoir adressé ses remerciements à tous les participants à cette manifestation, notamment le Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR), l’Association nationale ‘‘Tariq Essalama’’, l’Association nationale de soutien aux personnes handicapées ‘‘El Baraka’’, les associations Ness El Khir et Kafil el Yatim et la Fédération nationale des auto-écoles, ainsi que la direction de l’Education de la wilaya d’Alger et tous les représentants de la société civile, il a appelé la SNTF à consentir davantage d’efforts pour atteindre l’objectif escompté à l’horizon 2021, à savoir le transport de 17 millions de tonnes de marchandises et 60 millions de voyageurs. M. Zaâlane a annoncé que la clôture de cette manifestation sera marquée par l’organisation, le 7 novembre, d’un colloque national sur les «passages à niveau: risques et enjeux».