Inauguration du nouveau siège social de la SAA : Raouya préconise une meilleure discipline du secteur des assurances

«Le secteur des assurances constitue une des composantes essentielles de l’architecture financière en Algérie», a déclaré, hier à Alger, le ministre des Finances dans une intervention à l’occasion de l’inauguration du nouveau siège social de la Société algérienne des assurances (SAA).

Et M. Raouya de mettre en exergue la forte implication du secteur dans la réforme et la modernisation financière, précisant que «les assurances constituent l’un des acteurs les plus dynamiques, comme en témoignent l’évolution de la production commerciale et la diversité des produits proposés par les compagnies à une clientèle davantage exigeante». Enchaînant, le premier argentier du pays relève une «évolution notable» de la production globale du secteur, passant de 1,3% en 2016 à 3% en 2017, laquelle est portée notamment par le développement des assurances de personnes. Au-delà de l’importance du maintien du réseau et de son extension, le ministre appelle les différents responsables de compagnies à «ne jamais perdre de vue que vous êtes un acteur ouvert à la concurrence où la conquête des parts de marché est assurée par l’attention permanente portée aux exigences de la clientèle et par une adaptation continue des produits proposés». Sur la lancée, le ministre, qui souligne «l’apport irremplaçable» du secteur en tant qu’acteur dynamique du marché financier, préconise davantage d’efforts pour que «l’activité assurancielle puisse occuper la place qui lui revient dans l’économie nationale et jouer pleinement son rôle en matière de couverture des risques, des biens et des personnes mais aussi en matière de la collecte et de l’épargne». D’autre part, M. Raouya souligne qu’une «meilleure discipline du marché en matière de souscription des risques, une réduction des délais de règlement des sinistres, un recours plus marqué aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, sont autant d’instruments auxquels les compagnies se doivent de recourir afin d’améliorer leur intervention et, par conséquent, le niveau de développement du marché algérien des assurances». En marge de cette inauguration, le ministre des Finances a précisé que le remboursement ne pose pas problème, ajoutant que toutes les facilitations existent chez les compagnies. A une question sur «l’impression élevée» de nouveaux billets et son lien avec le prix du pétrole, M. Raouya a assuré que l’Algérie a suivi la voie de la vigilance, en optant pour un prix référenciel du baril à 50 dollars. Sur le financement non conventionnel, il dira que la réalité des choses apporte un démenti cinglant à certains pronostics d’experts qui ont prédit un taux d’inflation élevé. «Depuis plus d’une année de son application, le résultat est là. L’inflation n’a pas atteint les niveaux annoncés, et la croissance enregistre une amélioration», explique M. Raouya. De son côté, Nasser Saïs, PDG de la SAA, a qualifié l’inauguration de ce chef d’œuvre architectural d’ «historique», et s’annonce comme le premier jalon d’un vaste programme que la compagnie compte réaliser. D’autre part, le même responsable relève la détermination de la compagnie qu’il dirige à continuer son développement, à travers notamment la modernisation du processus, l’intégration de la gestion digitale et l’amélioration de l’offre des services. Les prouesses de la SAA sont nombreuses. Un chiffre d’affaires tutoyant les 28 milliards de dinars, une marge de solvabilité à hauteur de 33 milliards de DA. Entre autres…

Fouad Irnatene