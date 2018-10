Décès de notre confrère Chibani Noureddine : La parenthèse est fermée

Sans faire de bruit, il s’est retiré sur la pointe des pieds, comme pour se conformer à sa propre ligne de conduite guidée perpétuellement par sa discrétion coutumière. En quittant El Moudjahid, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, il s’est exclusivement consacré à sa propre famille, même s’il fut sollicité ici et là par quelques éditeurs, pour ses capacités journalistiques. Des capacités acquises tout le long d’un parcours des plus riches. Chef de la rubrique culturelle du grand journal de l’ouest de l’époque, la République, dans les années 1970 déjà, il avait imprimé un style de rédaction, pour participer à la promotion du théâtre et du cinéma.

Chibani Noureddine dit Khib ou encore Nounou, pour les intimes, est décédé, jeudi dernier, à la suite d’une longue maladie, laissant un grand vide au sein de la corporation, dont les plus âgés se souviennent encore de l’allure nonchalante, de la générosité de l’homme, de la conviction de l’intellectuel et du professionnalisme du journaliste. L’ami qu’il était ou plus précisément l’encadreur qu’il fut aux côtés des Mohammedi, Djemai, Boukhalfa, les regrettés Yahia Ouahmed et Chiali, bref un bureau d’Oran d’El Moudjahid, où il créa l’édition régionale El Moudjahid Hebdo. Le défunt animait hebdomadairement une chronique culturelle intitulée «Parenthèses», qui connut un grand succès auprès du monde artistique. Elle fut interrompue momentanément par les sautes d’humeur de Nounou, aussi pour faire réagir un autre monument de la presse, rédacteur en chef du journal à l'époque, en l’occurrence le regretté Abderrahmani, en s’adressant au chef du bureau : Alors, Monsieur Mohammedi, Nounou a fermé la parenthèse !» C’est dire toute l’atmosphère ambiante qui prévalait et l’animation que créait Chibani dans le groupe. Un homme d’une grande culture et au sens de l’humour si singulier.

A. Bellaha