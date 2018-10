14e anniversaire de la mort de l’ex-SG du HCA : Une œuvre à poursuivre

Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a déclaré, hier à Tiaret, que le meilleur hommage à rendre à Mohamed Idir Aït Amrane, ex-secrétaire général du HCA, est de «poursuivre son parcours et véhiculer ses idées modérées et clairvoyantes». Intervenant, à l'occasion de la commémoration du 14e anniversaire de la mort de Mohamed Idir Aït Amrane, M. Assad a souligné que «le meilleur hommage à rendre à cette personnalité est de revisiter ses pensées clairvoyantes et patriotiques, ses valeurs, et les transmettre aux générations montantes, surtout en cette conjoncture où les constantes de l'identité nationale sont exploitées pour frapper la sécurité et la stabilité du pays».

Lors de cette commémoration, il a souligné que «l’initiative est un devoir de lutte contre la culture de l'oubli et d'hommage au regretté qui combattait pour l'Algérie, à travers la composition de chansons patriotiques, militait pour la liberté de l'Algérie et le ravivement du mouvement national, et œuvrait pour la reconnaissance de la langue amazighe dans le cadre institutionnel en complément à la langue arabe», a ajouté le secrétaire général du HCA, reprenant l'expression du défunt Aït Amrane : «Tamazight et l'arabe ont une relation de cohésion et d'harmonie.»