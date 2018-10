Mémoire nationale : Un ciment de l’unité nationale

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, lundi à Alger, que la sauvegarde de la mémoire nationale et la fidélité au message des moudjahidine et martyrs constituaient «le véritable ciment» pour le maintien de l'unité nationale.

Dans une déclaration à l'APS, au terme de son inauguration de l'exposition «Mémoire», organisée au sanctuaire du Martyr, coïncidant avec la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale, M. Zitouni a qualifié la sauvegarde de la mémoire nationale, à travers l'attachement des générations de l'indépendance à leur histoire, de «socle» permettant de nous ancrer dans le présent et de projeter un meilleur avenir pour l'Algérie. Le premier responsable du secteur a indiqué, à ce titre, que «le maintien de la mémoire nationale dans le cadre de la fidélité au message des martyrs et moudjahidine est considéré comme étant un véritable ciment en mesure de maintenir l'unité nationale».

L'organisation de cette exposition, qui a vu la participation de l'ensemble des musées régionaux, constitue «un espace ouvert devant le public et vise la commémoration des sacrifices de la génération de Novembre, d'autant que cette manifestation avait consacré des espaces rappelant les VI Wilayas historiques, dans le but de vulgariser l'information historique auprès des visiteurs», a-t-il soutenu.

Pour rappel, cette exposition s'inscrit dans le cadre de l'application du programme spécial à l'anniversaire du 1er Novembre 1954, placé sous le thème «L'Algérie, un message de gloire et Novembre l'étendard de ses principes et valeurs». Outre l'organisation de visites dans différents sites historiques, le programme arrêté pour cette année comprend plusieurs conférences thématiques d'histoire au niveau des musées régionaux et de wilaya. L'opération d'enregistrement de témoignages vivants des moudjahidine est également prévue dans l'agenda de ce programme.