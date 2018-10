Hommage à Mustapha Makaci, au Forum de la Mémoire : Le père fondateur du Croissant-Rouge Algérien

«Le Croissant Rouge a été enfanté dans la douleur, il est né en Algérie anonymement : ce fut le Croissant-Rouge du terrain, celui dont la vocation et le rôle étaient de se pencher sur les blessés et les miséreux pour leur porter aide. C’est le Croissant-Rouge de l’activité médicale et humanitaire à l’échelle nationale. C’est le Croissant-Rouge des soins. Il y a eu par la suite un deuxième Croissant- Rouge algérien, officiel celui-là. Il fut créé par le CCE, parce qu’il y avait une nécessité vitale.»

Extrait du livre le Croissant-Rouge Algérien, Témoignage, de Mustapha Makaci.

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a tenu, à la veille de la célébration du déclenchement de notre glorieuse Révolution, à revenir sur le parcours d’un des fondateurs du Croissant-Rouge algérien (CRA).

Une organisation humanitaire, née dans le feu de l’action, qui a contribué à faire connaître au monde et à l’ONU, la situation dramatique des réfugiés algériens. Et c’est parce qu’il reste convaincu, qu’un homme ne vaut que par l’héritage qu’il a légué aux générations suivantes, Mustapha Makaci a consigné ses Mémoires dans un livre intitulé le Croissant- Rouge Algérien, Témoignage, paru aux éditions Alpha en 2007. Il a bien voulu répondre à l’invitation de notre forum. Son livre, il le présente comme le récit d'une expérience vécue au cours de la création et du développement du CRA.

Il insiste pour dire que c’est un mémoire, et non un livre de recherche. Mais, en réalité, de l’avis d’Abdelkader Bousselhem, ancien conseiller politique de la mission permanente du GPRA au Maroc, c’est un hymne à l’esprit de solidarité et d’entraide fraternelle du peuple algérien face à l’occupation coloniale. Médecin à la retraite, il réside en Suisse où il se consacre à l’écriture et à la recherche historique.

À son actif, plus de douze titres, dont la majorité est dédiée à la médecine et aux traitements par les plantes. Son dernier ouvrage, le Royaume végétal qui guérit les maladies, figure en bonne place dans les librairies françaises et suisses. Installé loin du pays, Mustapha Makaci est méconnu en Algérie.

C’est le docteur Achour Mahfoud, qui s’est intéressé en tant que chercheur à l’histoire du CRA, qui est parti à la recherche d’un des fondateurs de cet organisme pas comme les autres. Grâce à internet, qui a fait du monde un petit village, il le retrouve en 2009. Les deux hommes tissent des liens d’amitié et partagent une grande qualité, l’humanisme. Hier, au Forum, en présence de Mme Saïda Benhabylès, présidente du CRA, Achour Mahfoud a revisité le parcours de ce médecin de l’ALN et du Croissant-Rouge algérien. C’est à Aïn Tedeles, à Mostaganem, qu’est né Mustapha Makaci, il y a 95 ans (13 février 1923). Fils d’un enseignant, il brillera dans ses études, son cursus scolaire sera couronnés de succès. En 1949, il obtient le diplôme de doctorat en médecine.

Il ouvre alors un cabinet médical à Alger, plus exactement à la Basse-Casbah, berceau de la Révolution. C’est dans ce quartier qu’il s’initiera aux rudiments du nationalisme et du patriotisme. Au déclenchement de la Révolution de Novembre, il n’hésite pas à rejoindre les rangs des engagés dans le combat libérateur. Médecin de formation, c’est tout naturellement qu’il fut porté à exercer ses qualités au bénéfice du service de santé de l’ALN. Mustapha Makaci, qui a formé des moudjahidine et soigné des blessés, estime qu’il n’est qu’un algérien qui a fait son devoir le plus consciencieusement possible.

Par ailleurs, il fera partie des fondateurs du Croissant-Rouge algérien, mis en place sur instruction du CCE, avec pour mission faire connaître la détresse du peuple algérien, et notamment les réfugiés. Le siège du Croissant-Rouge a été fixé à Tanger. C’est Abdelkader Chengriha qui a été chargé par le CCE de faire déposer les statuts de cette instance au Maroc. En dépit d’entraves, le 7 janvier 1957, est créé le CRA avec dépôt légal de ses statuts.

Le 9 janvier 1957, l’AFP, les radios, les journaux marocains annonçaient la création du Croissant-Rouge algérien. Tous ces détails sont restés figés dans la mémoire de Mustapha Makaci, qui, aujourd’hui, dit que c’est son père qui lui a montré le chemin de la liberté, et à son tour il appelle les jeunes à veiller sur cette liberté chèrement acquise.

Nora Chergui