Associations à caractère social : Financement de 244 projets

« La Constitution algérienne garantit aux citoyens le droit de créer des associations et l’Etat encourage le développement du mouvement associatif ». C’est ce qu’a déclaré, hier à Alger, la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine à l’occasion de la rencontre de formation au profit des associations à caractère social chargées de la gestion des établissements spécialisées, au centre national de formation pour le personnel spécialisé de Birkhadem. Pour Ghania Eddalia, ce droit est «appuyé» par les instructions du président de la république, M. Abdelaziz Bouteflika, pour l’encouragement et la promotion de la démocratie participative dans notre pays.

Et de poursuivre ses déclarations, en ajoutant, que « les efforts de l’Etat pour élargir la solidarité nationale demandent l’adhésion de tous les partenaires ». A cet effet, la participation du mouvement associatif est une condition sine que non pour la réussite de cette politique de promotion du dialogue. Elle a ajoute que l’organisation de cette rencontre, « traduit notre volonté de construire des passerelles durables et de créer un partenariat qui s’articule sur la confiance, le dialogue et la coopération à travers la mise en place d’une plateforme commune et l’élaboration de programme riche et utile pour les catégories vulnérables et l’intégration des personnes aux besoins spécifiques ». Mme Ghalia Eddalia, a évoqué, par ailleurs, la mise en place, très prochainement, d’un portail sur le site internet, du ministère de la solidarité nationale, pour récolter toutes les doléances à ce sujet. « D’autant plus, que la prise en charge, de ces derniers, est une des priorités du gouvernement », comme elle l’a souligné. La ministre a, également, affirmé que le nombre de projet financé par l’Etat depuis 2013 au profit de 232 associations s’élève à 244 et annoncé que le montant de ces aides est estimée à plus de 756 millions de DA. Tout en rendant, à la fin, un hommage appuyé aux associations œuvrant à l’amélioration du quotidien des personnes dans le besoin, Mme Eddalia a révélé que pas moins de 119 associations à caractère social ont vu le jour, au cours de la même période, et prennent en charge plus de 9000 personnes aux besoins spécifiques. Rappelons, dans ce même sillage, qu’un programme d'appui au développement local durable et aux actions sociales dans le nord-ouest du pays (PADSEL-NOA) avait été lancé, ce lundi, à Alger dans le cadre d’un partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne (UE). Ce programme s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables grâce au développement intégré et durable. Lancé par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ce programme couvre une vingtaine de communes relevant de six wilayas du pays, à savoir Ain Defla, Chlef, Médéa, Saida, Tiaret et Tissemsilt, et destiné aux personnes vulnérables dans les communes, les femmes et les personnes en situation d'handicap.

Sami Kaidi