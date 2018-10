Introduction du principe de l'exception d'inconstitutionnalité : Une évolution démocratique tangible

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux d'un séminaire international sur l'exception d'inconstitutionnalité, M. Medelci a expliqué que la représentation des trois pouvoirs en son sein «a été pendant longtemps inégalement répartie «entre eux, à savoir trois membres au titre du président de la République, quatre au titre du législatif et deux au titre du pouvoir judiciaire. Il a précisé également que la révision constitutionnelle de 2016 a corrigé ce déséquilibre en prévoyant pour chaque pouvoir constitué, quatre membres.

Outre ce «rééquilibrage», a-t-il poursuivi, «le constituant a introduit un autre amendement se rapportant à la saisine du Conseil constitutionnel», observant que jusqu'en 2016, sur les trois pouvoirs représentés au Conseil constitutionnel, seuls l'exécutif et le législatif pouvaient saisir cette institution. Il a indiqué que «désormais, le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité par le justiciable sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat», précisant que la saisine en exception d'inconstitutionnalité «n'est pas directe» et elle passe par des «filtres qui tendent dans leur finalité à prévenir les recours fantaisistes ou dilatoires». «En adoptant l'exception d'inconstitutionnalité, notre constituant entendait marquer sa volonté de purger le corpus législatif des dispositions législatives jugées attentatoires aux droits et libertés constitutionnelles», a-t-il dit. Il a rappelé que l'exception d'inconstitutionnalité, prévue par l'article 188 alinéa 1er de la Constitution est l'une des «innovations majeures» de la révision constitutionnelle de mars 2016.

Il a souligné que cette nouvelle voie du droit conférait à toute partie au procès, à toute personne physique ou morale le droit de contester, devant une juridiction, la constitutionnalité d'une disposition législative déterminant l'issue du litige, en soutenant qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. «Mais cet article ne dit pas tout. Il renvoie à une loi organique la détermination des conditions et modalités de mise en ouvre de ce mécanisme nouveau dans notre paysage juridique», a-t-il dit. Cette loi organique, qui prévoit notamment les procédures de mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité devant les juridictions du fond, les juridictions de renvoi et le Conseil constitutionnel, a été promulguée le 2 septembre dernier et entrera en vigueur le 7 mars 2019, conformément à l'article 215 de la Constitution, a-t-il dit. Selon M. Medelci, le corpus juridique sera complété par l'adaptation du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel à ce nouveau mécanisme, ajoutant qu'il intégrera naturellement les dispositions relevant de son domaine d'intervention (précisions sur le déroulement de l'audience publique, question de la modulation des effets dans le temps des décisions d'inconstitutionnalité...). «Ce texte, en cours d'élaboration, parachèvera la phase de mise en place du dispositif législatif et réglementaire», a souligné le président du Conseil constitutionnel.



Consolider les fondements de l’État de droit



L'objectif de l'exception d'inconstitutionnalité est, selon M. Mourad Medelci, de «renforcer le système de protection des droits de l'homme et de consolider les fondements de l'Etat de droit dans notre pays». A cet effet, il a indiqué que cette protection ne devait pas se limiter à l'énoncé de ces droits dans les textes, soulignant que l'exigence d'effectivité de ces derniers «implique que le contrôle de constitutionnalité s'étende à leur application».

M. Medelci a fait savoir que l'inconstitutionnalité d'une loi «n'apparaît pas toujours au moment de sa conception mais se révèle souvent au moment de son application», affirmant que «nous avons la volonté et disposons des compétences juridiques et des moyens nécessaires pour concrétiser l'objectif poursuivi, celui de réussir la mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité».

Interrogé par ailleurs sur la situation qui avait prévalu au sein de l'Assemblée populaire nationale suite à la motion de retrait de confiance initiée par plus de 350 députés contre l'ancien président Saïd Bouhadja, M. Medelci a indiqué «le Conseil constitutionnel ne peut pas s'immiscer dans une question, en dehors des prérogatives que lui confère la Constitution».

S’exprimant à la même occasion, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, a précisé que l'application du principe de l'exception d'inconstitutionnalité permettait au citoyen d'être un acteur clé dans la garantie et le respect de ses droits constitutionnels et de contribuer à la promotion de l'Etat de droit. M. Louh a signalé que l'importance de ce nouveau droit fondamental réside dans le fait qu'il contribue à l'assainissement du système juridique national des dispositions en contradiction avec la Constitution, estimant qu'il était naturel que le processus de réforme de la justice soit couronné de cette mesure audacieuse et de ce saut qualitatif plaçant l'Algérie au rang des pays aux traditions constitutionnelles et démocratiques séculaires. Le ministre a tenu à souligner, à ce propos, que ces nouvelles dispositions, intervenues en application de l'article 188 de la Constitution, «n'auraient pas vu le jour sans la vision globale réformatrice du Président de la République, qui a érigé le citoyen en pivot et en finalité du développement socio économique et en pierre angulaire de l'édifice démocratique et de l'état de droit».

Abordant l'aspect technique de la mise en œuvre du principe de l'exception d'inconstitutionnalité, le Garde des sceaux a fait état de la prise en compte de la question d'interférence entre le Conseil constitutionnel et les juridictions, rappelant que les décisions du Conseil constitutionnel sur l'exception d'inconstitutionnalité d’une disposition législative sont contraignantes aussi bien à l'égard des juridictions que des pouvoirs publics.



Consécration de la primauté du droit



Pour sa part, le Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie, Eric Overvest, a affirmé que l'introduction par notre pays, du principe de l'exception d'inconstitutionnalité, constitue une «évolution démocratique tangible» appelée à être «encouragée, soutenue et concrétisée». M. Overvest a souligné les aspects convergents des réformes entamées par l'Algérie avec les valeurs de la charte de l'ONU, relevant que la Constitution de 2016 se caractérise en effet par la «volonté d'élargir les espaces démocratiques et d'asseoir une gouvernance performante, au service des citoyens». «Il s'agit d'une étape cruciale participant à la dynamique des réformes menées en Algérie depuis 1999, devant conduire à la consécration de la primauté du droit, au renforcement de la démocratie participative dans le cadre d'un Etat démocratique, républicain et social» a-t-il dit, ajoutant que cette réforme permet «d'ancrer le pays dans la modernité politique». Il a observé que plusieurs axes avaient été privilégiés dans ce cadre, à savoir, les droits de l'homme et les libertés démocratiques, le renforcement du pouvoir législatif et du rôle de l'opposition parlementaire, de l'indépendance de la justice, la moralisation de la vie publique et la mise en œuvre des Objectifs pour le développement durable (ODD) ainsi que de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les innovations que la révision constitutionnelle, a-t-il poursuivi, a introduites cadrent avec les ODD adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU en 2015, notamment dans le volet des inégalités réduites, la préservation et la protection de l'environnement et la promotion des institutions ouvertes et transparentes pour l'avènement de sociétés pacifiques. Le représentant du PNUD a réitéré la disponibilité de cette institution onusienne pour une coopération «plus appuyée et plus large» avec le Conseil constitutionnel, exprimant au passage sa satisfaction de voir la collaboration porter ces fruits. Salima Ettouahria