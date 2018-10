Tiaret : livraison de 855 véhicules Mercedes Benz à des instances militaires et civiles

855 véhicules de marque Mercedes Benz ont été livrés à des instances militaires et civiles, lundi au siège de la Société algérienne de fabrication de véhicules de cette marque (SAFAV-MB) d'Aïn Bouchekif (Tiaret), relevant du ministère de la Défense nationale. Le Directeur général de SAFAV-MB, Karim Kharoubi, a souligné que cette opération est «la plus grande du genre depuis la création de cette société», inaugurée le 24 octobre 2014 par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, faisant savoir qu'elle porte sur la livraison de 855 véhicules, à savoir 427 utilitaires de type «Sprinter» et 428 tout-terrain «Classe C».

Des véhicules de différents types ont été livrés aux instances et institutions civiles et militaires, dont 420 à la Direction centrale du matériel du MDN, 134 autres à la Direction générale de la Sûreté nationale, 175 bus de transport scolaire au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, 112 véhicules au groupe Sonatrach, 20 à des Directions de la santé et de la population du pays, et le restant réparti entre des instances publiques et entreprises privées, a-t-il précisé. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale et la poursuite de la concrétisation du programme de relance économique initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et ce en application des directives du général des corps d’armée et vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’ANP visant à développer l’industrie militaire, dont l’industrie mécanique, pour satisfaire les besoins du marché, a indiqué M. Kharoubi.

La Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz, d'Aïn Bouchekif, a développé 40 types de véhicule, selon les utilisations, dont des ambulances, des véhicules d’intervention, de laboratoires, des véhicules ateliers destinés aux jeunes bénéficiaires du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), des véhicules frigorifiques et ceux de transport de voyageurs, a indiqué le même responsable. SAFAV-MB a produit, depuis son entrée en service, 14.500 véhicules, dont 9.000 de type Sprinter, et ambitionne, en 2019, la production de 5.000 véhicules, en augmentant sa capacité de production du véhicule Sprinter à 75 pour cent.

La capacité globale de production de véhicules est de 6.000 par an, a-t-il ajouté. M. Kharoubi a annoncé que SAFAV-MB est entrée en deuxième phase de la chaîne de production du véhicule Sprinter VS qui subira des tests en janvier prochain pour entamer la production et la commercialisation en avril 2019 et cesser définitivement la production de l’actuel Sprinter.

Cette mutation permettra de former et de recruter 150 travailleurs, durant ce mois d’octobre, a fait savoir le Directeur général de la société, signalant que la préparation pour le lancement de la phase de peinture de véhicules à l’usine d'Aïn Bouchekif a atteint un taux d'avancement appréciable, après l’approbation par la société mère «Daimler» des procédures de lancement de cette phase de production, au début de 2021.