Algérie - France : Avancer ensemble

- Circulation des personnes entre les deux pays : Une place centrale.

- Migration illégale : Stratégie internationale pour combattre les réseaux criminels.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a qualifié, lundi soir à Paris, le dialogue entre l'Algérie et la France de «riche», dans le domaine stratégique et de sécurité. «Cette session a été marquée par un échange sur les situations de conflit que vit notre région», a indiqué le chef de la diplomatie algérienne, à l'issue des travaux de la 5e session du Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) et de la 4e session du dialogue stratégique algéro-français.

Il a précisé que cette séance «a permis d'échanger nos analyses, nos points de vue sur ce qui se passe d'abord dans notre zone en Méditerranée et au Sahel», soulignant qu'il est évident que «lorsque Algériens et Français se rencontrent, des questions telles que la situation au Mali, au Sahel et en Libye, fassent l'objet de nos discussions». «Cet échange nous a permis de continuer à soutenir les efforts des Nations unies que ce soit pour ce qui est de la Libye, soutenir les efforts de M. Ghassan Salamé, soutenir sa feuille de route, et de faire en sorte qu’elle fasse l'objet du soutien attendu par les partenaires amis de la Libye afin que ce pays retrouve sa stabilité et sa sécurité», a-t-il affirmé, faisant observer que l'Algérie partage plus de 1.000 km de frontières avec la Libye et «combien nous tenons à la stabilité et à la sécurité de ce pays frère et voisin».

Pour ce qui est du Mali, le ministre a rappelé que l'Algérie est partenaire dans les efforts des Nations unies et dans la mise en œuvre de l'accord dans le cadre du comité de suivi de l'accord né du processus de l'Accord d'Alger et de Bamako, soulignant que, là aussi, la concertation est «quasi permanente». «Nous sommes satisfaits des efforts du gouvernement malien et des partenaires signataires de cet accord. Il est évident qu'il n'y a pas de mise en œuvre de l'Accord s'il n'y a pas de confiance», a-t-il indiqué, relevant que la confiance est retrouvée et «nous devons les encourager en raison des défis auxquels nous faisons face dans cette région».

Il a cité dans ce contexte la question de la migration clandestine, du terrorisme, du crime organisé, soulignant par ailleurs qu'une paix retrouvée au Mali, qu'une paix retrouvée en Libye «nous permettra d'aller de l'avant».

Le chef de la diplomatie évoque aussi la réunion de Genève des 4 et 5 décembre prochain sur la question du Sahara occidental. «L'Algérie est engagée pleinement dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment sa résolution 2414», a-t-il affirmé.

Au sujet de l'attentat suicide à Tunis, le ministre a souligné : «Nous restons toujours dans une région un peu menacée où les défis sont très grands, notamment le défi du terrorisme, celui du crime organisé, et pour cela la lutte antiterroriste n'est pas l'affaire d'un pays ou d'un autre, mais de la communauté internationale».

«Nous avons également parlé, avec mon collègue Jean-Yves Le Drian, de la place centrale de la mobilité des personnes, donc de la circulation des personnes entre les deux pays», a-t-il ajouté, indiquant par ailleurs que l'Algérie et la France sont engagés dans tout ce qui est migration illégale et clandestine. «C'est un fléau auquel l'Algérie est elle-même confrontée» pour lequel «il faut toute une stratégie internationale pour combattre ces réseaux criminels».



M. Le Drian : « Travailler ensemble dans la résolution des crises. »



Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé qu'il est de la responsabilité de la France et de l'Algérie de travailler «ensemble» dans la résolution des crises. «Nous sommes convaincus que le partage d'expériences et d'initiatives d'échanges opérationnels sont essentiels pour y répondre sur la scène régionale, notamment au Mali et en Libye. L'Algérie est un partenaire incontournable et il est de notre responsabilité de travailler ensemble à la résolution des crises qui affectent la stabilité de notre environnement et nous sommes sur beaucoup de ces sujets complètement en phase», a-t-il précisé dans une déclaration à l'issue des travaux de la 5e session du COMEFA et de la 4e session du dialogue stratégique algéro-français. «Nous en parlons très souvent, nous avons des initiatives communes et nous voulons poursuivre dans cette logique en pleine insertion avec les engagements pris au niveau des Nations unies en ce qui concerne le Mali et la Libye, en particulier», a-t-il ajouté, précisant qu'avec le ministre Messahel, ils ont «commencé à réfléchir à la mise en œuvre du sommet des deux rives qui permettra de donner une relation commune pour le développement des deux rives de la Méditerranée». Par ailleurs, il a indiqué qu'il a évoqué avec le MAE algérien les possibilités de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des défis migratoires dont ils font face. «Ces échanges reflètent la grande qualité des relations entre la France et l'Algérie qui ont décidé d'avancer ensemble pour les dossiers d'intérêts communs qui sont nombreux. Il s'agit d'un dialogue de confiance, d'un dialogue exigeant qui a pour objectif de renforcer le caractère privilégié de la relation qui unit l'Algérie et la France», a-t-il souligné. En ce qui concerne le COMEFA, Jean-Yves Le Drian a indiqué que l'Algérie est pour la France un partenaire économique «majeur». «Ce sont plus de 8 milliards d'euros d'échanges commerciaux chaque année avec plus de 7.000 entreprises françaises travaillant avec l'Algérie. Ce sont aussi près de 500 entreprises françaises implantées en Algérie qui emploient 40.000 personnes et qui génèrent 100.000 emplois indirects dans les domaines stratégiques pour nos deux pays que ce soit l'automobile, le transport, la santé, l'agriculture», a-t-il expliqué, soulignant que le COMEFA «permet ainsi de faire le point» sur le partenariat économique entre les deux pays et de «tracer les perspectives nouvelles» pour les renforcer et les concrétiser.



Rencontre avec les chefs de postes consulaires : la circulation des personnes à l’ordre du jour



Le ministre a réuni, hier, les chefs de postes consulaires en présence de l’ambassadeur, Abdelkader Mesdoua, indique un communiqué du MAE. Le ministre «a mis en exergue la centralité de la mobilité et de la circulation des personnes dans le cadre du partenariat algéro-français, en tant que vecteur essentiel à même de renforcer ce partenariat et de promouvoir les échanges économiques et humains entre les deux pays», précise la même source.

Le ministre a souligné «la place centrale qu’accorde le gouvernement algérien à la communauté nationale à l’étranger, dont témoigne notamment les décisions prises par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en direction de cette communauté». Il a également indiqué que les acquis enregistrés en termes de numérisation et de modernisation de la gestion consulaire et des moyens et outils mis à la disposition des postes consulaires a sensiblement contribué à réduire les contraintes administratives et, partant, améliorer la qualité du service au niveau de ces postes. Le ministre a, dans ce cadre, souligné que cette situation améliorée «doit être mise à profit par les chefs de postes consulaires qui ont, à l’heure actuelle, plus de temps à consacrer à des activités tendant à tisser et renforcer les liens avec la communauté nationale et être plus à l’écoute de ses préoccupations, tout comme le renforcement des relations avec les autorités locales». Il a, dans le même temps, appelé les chefs de postes consulaires à «poursuivre et à renforcer davantage cette démarche à laquelle le gouvernement algérien accorde une importance cruciale en vue de prendre en charge les aspects qui continuent d’enregistrer quelques insuffisances». M. Messahel a, par ailleurs, appelé les chefs de Postes à être présents au service du pays et de la communauté, à travers tous les moyens et outils mis à leur disposition. Les participants ont, à leur tour, passé en revue l’ensemble des questions relatives à la gestion et à la protection de la communauté nationale en France. Ils ont également fait part des efforts déployés afin d’assurer des prestations de qualité à la communauté nationale à l’étranger.

Il a souligné que la circulation des personnes constitue un vecteur essentiel pour la promotion des échanges économiques et humains entre les deux pays, ainsi que pour le renforcement du partenariat stratégique algéro-français, que les deux pays s’attellent à en faire un cadre d’échanges privilégié et d’exception.



Diversifier l’économie : une priorité



Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a indiqué que les deux parties ont eu des discussions «extrêmement intéressantes», faisant remarquer que la priorité économique est la diversification. «L'Algérie ne peut pas dépendre uniquement des hydrocarbures. Cette diversification repose sur un certain nombre de piliers, dont celui de l'agriculture, le tourisme et l'industrie», a-t-il expliqué.

Pour lui, la France a des potentialités dans ces trois domaines qui sont «importantes», un savoir-faire «connu de tous», affirmant qu'il peut y avoir entre ces potentialités une «synergie», une possibilité de partenariat «remarquable». «Il y a la volonté des deux gouvernements pour pousser plus loin ce partenariat. Il y a bien entendu dans le chemin du partenariat quelques difficultés qui ont été signalées. Je crois qu'il faut regarder surtout l'énorme potentiel de partenariat», a-t-il ajouté, se réjouissant de revoir le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Lemaire, dans quelques semaines à Alger pour «approfondir les discussions sur les potentialités industrielles».

«Nous sommes à la recherche d'un partenariat durable dans le cadre de la diversification de notre économie», a-t-il déclaré dans une rencontre avec près d'une quarantaine de chefs d'entreprises organisée par le Medef International en présence de responsables d'Airbus Helicopters, Alstom, Decathlon, Engie, Geos, Lafarge, Total, Ratp, Suez et des cabinets de consulting.

Le ministre a expliqué que depuis une quinzaine d'années, une enveloppe de 60 milliards d'euros a été investie, dont 40 milliards d'euros pour le secteur de l'industrie, soulignant que l'Algérie «veut rattraper» le retard dans le secteur industriel. Il a ajouté qu'au cours de cette période, le montant des investissements de l'Algérie avec des entreprises étrangères s'élève à 14 milliards d'euros, relevant que 50.000 projets ont été réalisés. M. Yousfi a précisé que 20 milliards d'euros ont été investis en 2017, dont 10 milliards d'euros pour le secteur industriel, signalant que la France reste le premier investisseur en Algérie en matière de nombre de projets.

Pour le secteur minier, le ministre a indiqué que le gouvernement a mis 15 à 16 milliards d'euros d'investissements pour l'exploitation du phosphate ajoutant que la France est «bien placée» pour un partenariat durable avec l'Algérie. Le ministre a eu des entretiens BtoB avec des responsables de PME qui souhaitent s'installer en Algérie avec des projets structurants.



M. Lemaire : « Partenaires majeurs. »



De son côté, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Lemaire, a souligné que le COMEFA a confirmé que la volonté commune de la France et de l'Algérie de renforcer leurs relations économiques. «La France et l'Algérie sont deux partenaires économiques absolument majeurs. Ils sont engagés, l'un comme l'autre, dans une transformation de leur économie. La France veut une économie qui soit plus compétitive, une économie d'exportation, veut renforcer son secteur industriel et l'Algérie est dans une transformation visant à diversifier son économie», a-t-il expliqué, estimant que «tout ça nous rapproche et doit faire de nous des partenaires économiques stratégiques dans les années à venir». Pour lui, la signature de la déclaration d'intention pour la création d'un fonds d'investissement bilatéral «traduit de manière très concrète notre volonté de renforcer nos investissements de la France en Algérie et de l'Algérie en France», expliquant qu'avoir un fonds d'investissement commun est un outil «extraordinairement utile et efficace pour renforcer notre partenariat qui repose sur des projets très concrets qui doivent être bénéfiques aux deux pays, en termes d'investissement, de savoir-faire, de formation». M. Lemaire a souligné que ces investissements doivent être «bénéfiques» aussi bien à l'Algérie qu'à la France, annonçant sa prochaine visite en Algérie pour «prolonger ce partenariat» et concrétiser un certain nombre de projets et également ouvrir un partenariat dans d'autres secteurs.



Fonds d’investissements bilatéral : soutenir les PME



La création d'un fonds d'investissements algéro-français, dont la déclaration d'intention a été signée lundi dernier à Paris, vise à donner une «nouvelle impulsion» au partenariat économique entre les deux pays. La déclaration d'intention a été signée par MM. Messahel et Lemaire, à l'issue des travaux de la session du COMEFA. Le fonds, dont l'idée de création a été proposée à l’occasion de la visite effectuée, le 6 décembre 2017, à Alger, par le président français Emmanuel Macron, soutient particulièrement la coopération entre les petites et moyennes entreprises algériennes et françaises et permettrait d’accompagner les entrepreneurs algériens investissant en France et les entrepreneurs français en Algérie. Le fonds aura vocation à financer essentiellement des partenariats entre entreprises privées dont l’activité est liée à un partenariat algéro-français et visera, en priorité, les PME dans les secteurs porteurs de croissance tels que l’automobile, l’agroalimentaire, la transition énergétique, la mobilité urbaine et le numérique. Pour ce qui est du capital, il sera abondé à parité par les deux parties en euros et devra être progressif en fonction de l’importance et du nombre de projets à financer.