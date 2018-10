Sonatrach signe plusieurs accords avec ses partenaires étrangers : Feu vert pour l’exploration de l’offshore

Six accords ont été signés hier entre Sonatrach et ses différents partenaires en marge des travaux du sommet Algeria Future Energy. Quatre de ces accords ont été signés la matinée en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement entre la compagnie nationale des hydrocarbures et les deux entreprises Eni et Total, alors que les deux autres ont été quant à eux paraphés l’après-midi. Le plus en vue de ces accords est celui relatif à l’exploration du potentiel pétrolier en offshore avec les deux compagnies sus citées.

L’accord avec Eni a été signé pour la partie orientale de l’offshore (Zone d’intérêt Est) sur une superficie de 14.965 km2. Cet accord a été paraphé par le Pdg de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, et son homologue d’Eni, M. Claudio Descalzi. Quant au deuxième accord d’offshore, il a été signé entre Sonatrach et Total pour la partie occidentale du bassin (Zone d’intérêt Ouest) sur une superficie 9.336 km2. Le document a été signé par M. Ould Kaddour et le Pdg de Total, Patrick Pouyanné. Un troisième accord a été signé entre Sonatrach et Total pour identifier de nouvelles opportunités de projets dans le domaine des énergies renouvelables, notamment des projets ayant des capacités allant de 12 MWp à 110 MWp. Cela permettra de réaliser initialement un projet pilote sur le site de GTFT d’une capacité de 4 MWp avec une possibilité d’extension à 20 MWp, alors que plusieurs autres projets sont identifiés dans différents sites de Sonatrach comme projets potentiels à étudier ayant des capacités allant de 12 MWp à 110 MWp. Un quatrième accord a été signé entre Sonatrach et ENI portant sur la cession au groupe italien de 49% des intérêts de Sonatrach sur les trois périmètres de recherches Zemlet Elarbi, Sif Fatima et Orhoud II.

Ces contrats de Recherche et Exploitation d’une durée de 25 années seront financés à hauteur de 51% par Sonatrach et 49% par ENI. Dans l’après-midi, un autre accord été signé entre Sonatrach, BP et Equinor pour l’exploration et le développement des ressources dans les bassins du Sud-Ouest algérien. Cet accord vient concrétiser la volonté des parties d’explorer et développer les ressources en gaz associées que recèle la zone d’intérêt sur la base des résultats de l’étude réalisée en 2013 par Sonatrach et BP.

Par ailleurs, Sonatrach et Air Products ont annoncé la signature de deux contrats d’investissement d’une valeur totale de 100 millions de dollars. Ces deux projets seront réalisés par HELIOS en partenariat mixte entre la SONATRACH et AIR PRODUCTS, leader mondial dans les gaz industriels, et porteront sur la connexion de l’unité de production d’hélium aux complexes de GNL1Z et GNL3Z a Arzew et sur la réalisation de deux unités de séparation d’air pour la production de l’azote, de l’oxygène et de l’argon à Haoud Berkaoui et à Arzew.

K. A.