M. Ouyahia à l’ouverture du Sommet Algeria Future Energy : aller de l’avant dans la bataille du solaire

Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a évoqué, hier à Alger, les atouts, les défis et la démarche avec lesquels l’Algérie devra composer pour conforter ses capacités et son rôle dans le domaine énergétique.

«L’Algérie entend développer ses capacités de production d’énergie pour satisfaire les besoins de son développement, mais aussi pour davantage contribuer à l’approvisionnement du marché mondial», a indiqué M. Ouyahia à l’ouverture des travaux du sommet «Algeria future energy» qu’abrite, depuis hier, le Centre international des conférences pour une durée de deux jours, un événement historique sous le patronage du Président Abdelaziz Bouteflika. L’importance de ce sommet se confirme, d’une part, à travers le choix du thème à l’ordre du jour, s’articulant en termes de «diversification, d’innovation et d’investissement», et de l’autre au profil des personnes présentes où l’on distinguait plusieurs membres du gouvernement, des ministres de l’Energie de plusieurs pays, le SG de l’OPEP, M. Mohammad Sanusi Barkindo, ainsi que les PDG des compagnies pétro-gazières mondiales. Lors de cette rencontre de haut niveau co-organisée par Sonatrach et la société britannique de conférences, d’expositions et de formation sur l’énergie et les infrastructures CWC, le Premier ministre a tenu à mettre en relief le concours des partenaires extérieurs de l’Algérie dans la consécration des objectifs gagés dans le domaine énergétique où le pays dispose d’une multitude d’atouts et d’un potentiel diversifié. «Parler de l’avenir énergétique en Algérie, c’est parler des moyens pour mon pays de poursuivre son processus de développement et de diversification économique et d’avancées sociales», a indiqué M. Ouyahia, précisant que les hydrocarbures contribuent encore à hauteur de 40% aux recettes du budget de l’Etat et représentent plus de 90% des recettes extérieures du pays. Il s’agit d’un secteur qui a toujours été au centre d’un intérêt grandissant de la part des hautes autorités de l’Etat, a souligné le Premier ministre avant de se lancer dans une brève rétrospective sur l’engagement du pays en la matière. «Depuis le recouvrement de son indépendance, rappelle-t-il, l’Algérie a toujours été en première ligne sur les questions relatives aux hydrocarbures. Il en a été ainsi au sein de l’OPEP. Il en a été de même à travers notre contribution à l’industrie des hydrocarbures et notamment dans le domaine du gaz naturel liquéfié». «L’Algérie, poursuit-il, est encore en première ligne ces dernières années dans les initiatives des pays producteurs de pétrole destinés à sauvegarder leurs revenus face à un marché mondial en bouleversement incessant».

Citant par ailleurs les facteurs ayant freiné le développement interne, financé essentiellement par les recettes des hydrocarbures, lesquels facteurs qui sont, en premier, la chute des prix des produits du pétrole durant les années 1980 ayant contraint le pays à recourir à la dette extérieure et, en second, la période du terrorisme que l’Algérie a dépassé par la réconciliation nationale. Le Premier ministre, optimiste, fera comprendre que cette conjoncture relève désormais d’un passé révolu.



Les atouts d’une mutation énergétique diversifiée



Une nouvelle ère s’offre au pays, préconise M. Ouyahia qui énumère les atouts selon lui «importants » dont dispose aujourd’hui l’Algérie, lesquels devront permettre une profonde mutation axée sur l’innovation et un investissement soutenu et diversifié dans le domaine des hydrocarbures à même de persévérer sur la voie du développement tous azimuts. L’Algérie, dispose, souligne le Premier ministre «d’infrastructures de base sans comparaison en Afrique, avec un développement humain conforme aux objectifs fixés par les Nations unies, un développement industriel en cours dans plusieurs secteurs dont celui des hydrocarbures qui est le plus avancé, un marché de 40 millions d’habitants, avec un taux avoisinant les 100 % de raccordement en électricité et de 60% au gaz naturel, ainsi que d’une solvabilité financière extérieure importante avec une dette extérieure équivalente à moins de 3% du PIB et des réserves de changes représentant près de 20% de couverture des importations». A cette conjoncture intérieure attractive aux investisseurs,

M. Ouyahia ne manquera pas d’ajouter le potentiel énergétique dont dispose le pays. Il citera ainsi les réserves prouvées d’hydrocarbures conventionnelles de l’ordre de 4.000 milliards de tonnes équivalent pétrole, dont 2/3 de gaz, le domaine minier de 1,5 million de km2 dont près des 2/3 pas encore exploités, les grandes réserves de ressources non conventionnelles que les agences spécialisées classent au 3e rang mondial, un gigantesque potentiel d’énergies renouvelables, notamment le solaire, et enfin une proximité des marchés européens auxquels l’Algérie est déjà reliée par des gazoducs.

Le chef de l’Exécutif n’omettra pas de préciser que la politique énergétique nationale est soucieuse de la protection de l’environnement. Il conforte son propos en rappelant l’adhésion de l’Algérie aux engagements de la COP 21, à l’initiative de la Banque mondiale dite zéro torchage en 2030, et en la matière le taux a sensiblement diminuer, passant de 12% à 3%. Les énergies polluantes ne sont plus utilisées en Algérie, et ce, à un moment où les pouvoirs publics engagent des efforts soutenus pour la généralisation du GPL, souligne M. Ouyahia.

--------------------------------

Avenir énergétique : une démarche articulée sur 4 grands axes



«L’Algérie verra sa demande interne en énergie croître de 20% à l’horizon 2040», selon les prévisions du Premier ministre qui atteste que les revenus attendus des hydrocarbures sont importants pour la poursuite du développement. Face à ce constat, les défis à relever avec le concours des partenaires étrangers résument, indique-t-il une nouvelle démarche articulée sur quatre axes majeurs. Il s’agit pour le premier du renouvellement et de la diversification des ressources énergétiques du pays où il est question d’une plus large prospection du domaine minier, de la valorisation des ressources non conventionnelles accompagnée du développement d’un environnement local industriel et de services générateurs de milliers d’emplois et de la promotion de l’exploitation des énergies renouvelables. Le second axe se rapporte au développement de nouveaux débouchés pour la production d’énergie, ce qui nécessite de consentir davantage d’efforts en vue d’argumenter les capacités de transports des gazoducs vers l’Europe dans le but de promouvoir l’exportation de l’énergie solaire. Le 3e axe a trait au développement de l’industrie pétrochimique en aval de la production des hydrocarbures et enfin le dernier axe est relatif à l’amélioration de l’efficacité et de la productivité de l’outil national dans l’industrie des hydrocarbures, et ce, en recourant aux technologies les plus avancées. Le Premier ministre a clos son intervention par un message de sérénité et d’espérance. Ce message dit-il envers «le reste du monde de la part d’un pays qui construit son propre avenir dans un esprit de partenariat, de respect des engagements et de contribution à la construction d’un monde de paix». «Un message d’espérance en direction de nos compatriotes, quant au fait que l’Algérie qui se construit et qui avance sous la direction de Son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika possède les atouts de ses ambitions», a indiqué le Premier ministre.

Karim Aoudia