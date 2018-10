SILA : Carrefour des intellectuels et des lecteurs

La 23e édition du Salon international du livre d’Alger (SILA) a ouvert ses portes hier au grand public pour douze jours de rencontres avec des auteurs de différentes cultures, de riches débats et de livres inédits. Avec comme slogan «Livre ensemble», la plus grande manifestation culturelle du pays a enregistré, lors de la précédente édition, plus de 1,7 million de visiteurs, ce qui fait du SILA le plus grand salon du livre du monde arabe et du continent africain en termes d’affluence. C’est la première fois dans l’histoire du SILA qu’un pays d’Asie est mis à l’honneur. Cette place ne pouvait revenir qu’à la République populaire de Chine, amie constante de l’Algérie depuis la guerre de Libération, aujourd’hui, partenaire de premier plan, dont la littérature et l’édition sont d’une envergure mondiale. En effet, une importante délégation chinoise sera présente tout au long du Salon, dirigée par Liang Yangshun, vice-ministre du département Communication, et composée de prestigieux écrivains, à l’exemple de Mo Yan, prix Nobel de littérature en 2012.

Parmi les traditions du SILA, l’espace «Estrade» qui cède le pupitre à un écrivain pendant 90 minutes pour parler de son expérience d’auteur, de ses livres et de différentes thématiques liées à l’actualité, créant par ce fait de riches débats. Pour cette édition, des auteurs des quatre coins du monde animeront ces estrades, à l’exemple de l’égyptien Jaber Asfour, du grec Dimitriou Stavroula, de la péruvienne Grecia Caceres, du mexicain Eduardo Izquierdo, du cinéaste franco-grec Costa Gavras, de l’espagnol Juan Pedro Aparicio, du tunisien Choukri El Mebkhout, du marocain Charaf Eddine Majdouline et du français Gilles Manceron, sans oublier les auteurs algériens Maissa Bey, Rachid Boudjedra, Mohamed Magani et Habib Sayeh. D’autres conférences thématiques auront lieu pour décortiquer plusieurs thématiques, à l’instar de la célébration des 60 ans de la création du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), une conférence intitulée «Guerre de libération et diplomatie» animée par l’auteur américain Matthew Connelly, une conférence sur les relations algéro-chinoises sera animée en duo par l’ambassadeur de Chine à Alger, Yang Guangyu, avec l’ancien diplomate et auteur Khalfa Mammeri ainsi qu’une rencontre intitulée «Science et rationalité en pays d’Islam», animée par Djamel Challal.

Algérie, terre de philosophie, donnera la parole à une panoplie d’auteurs, comme Djamel Belkacem, Bouzid Boumediene, Farah Mesarhi, Omar Mehibel et Samia Ben Akouche, sans oublier la thématique «le monde et son époque» avec deux conférences phares, la première intitulée «Enjeu du dialogue des civilisations», animée par Mustapha Cherif et Bouzid Boumediene, tandis que la seconde «culture et mondialisation» sera animée par El Haous Taguia.

«Le roman et l’histoire», «les plumes du Sahara», «Palestine au cœur», la rencontre de l’ANEP sur le football algérien avec un vibrant hommage à Hacène Lalmas et Mustapha Dahleb sont autant de conférences qui enrichisseront les débats du 23e SILA, sans oublier la rencontre «Prix littéraires, tremplins ou consécrations» avec des écrivains algériens, lauréats de prix nationaux ou étrangers.

Avec plus de 1.000 éditeurs algériens et étrangers, le Salon international du livre d’Alger est le carrefour intellectuel algérien par excellence. chaque jour, de 10h à 19h, ce rendez-vous culturel s’est imposé comme un événement majeur, qui mérite une étude socioculturelle.

Kader Bentounès