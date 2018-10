Salon international du livre d’Alger : lever de rideau hier

La Chine, invitée d’honneur : Présence de Mo Yan, lauréat du prix Nobel de littérature, et exposition de 10.000 ouvrages majoritairement traduits vers l’Arabe et le Français.

«L’Etat soutient et continuera de soutenir l’industrie d’édition en Algérie», a déclaré hier, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, à l’occasion de l’ouverture de la 23e édition du Salon international du livre d’Alger.

Donnant le coup d’envoi officiel à cette manifestation, qui sera ouverte au public dès aujourd’hui, M. Ahmed Ouyahia était accompagné d’une importante délégation et de nombreux ministres, dont celui de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, et l’ambassadeur de Chine en Algérie.

Les membres du gouvernement sont venus en force, ce qui traduit le grand intérêt qu’accordent les autorités du pays à l’édition en général et à l’industrie du livre en particulier.

Le Premier ministre a entamé sa visite par le stand réservé aux éditeurs chinois qui ont honoré la présence de leur pays, comme invité d’honneur de cette manifestation culturelle, avec plus de 40 maisons d’édition, et six auteurs dont ‘‘Mo Yan’’, le célèbre lauréat du prix Nobel de littérature. Ces hôtes de l’Algérie devront animer des rencontres avec le public au stand de la Chine où seront exposés pas moins de 2.500 titres en mandarin (langue officielle de la Chine). Très attentif, il a écouté patiemment les explications fournies par les responsables du stand.

La délégation gouvernementale s’est ensuite rendue au stand de l’Office des publications universitaires (OPU), où il a mis en évidence l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à la communauté estudiantine. «Ce sont les publications universitaires et les ouvrages scientifiques et techniques dont nous avons besoin, surtout pour les étudiants, qui devront certainement trouver ce qui leur est nécessaire».

Une observation précieuse, de la part du Premier ministre, en ce début d’année universitaire où plus d’un million d’étudiants sont inscrits dans les différents établissements d’enseignement supérieur. Des étudiants dont la demande en matière d’accès aux sources de connaissances doit sans cesse être alimentée. Le responsable du stand de l’OPU a tenu à préciser au Premier ministre que « les prix des ouvrages de référence pour les études de différentes branches et spécialités sont abordables pour les étudiants algériens ».

Au stand de la Wallonie (Belgique), Ouyahia apprendra que les éditions de ce pays ont «un représentant officiel pour la distribution des livres en Algérie» et que les éditeurs de ce pays, regroupés, cherchent des partenariats avec les organismes de recherche et les universités algériennes.



Le Premier ministre a salué « la notion d’union et de partage »



M. Ouyahia n’omettra pas de passer par le stand de l’ANEP, où on lui a remis la liste des dernières publications, et les nouveautés pour ce SILA. Au stand de l’ambassade de la Palestine, la reconnaissance et les remerciements étaient chaleureux de la part de l’ambassadeur palestinien, M. Louai Issa, qui a tenu à « rendre hommage à l’Algérie, qui a aidé, par le biais du ministère de la Culture, à l’édition de plus de 2.000 titres de littérature, de poésie et autres ouvrages, dont un millier ont été déjà acheminés en Palestine et vont participer au renforcement du fonds bibliothécaire palestinien».

Le Premier ministre s’est enquis des préoccupations des exposants et des institutions nationales en charge du secteur pendant sa visite au pavillon central, à l’image de Casbah éditions, les éditions Dalimen de l’Office national des droits d’auteurs.

Une autre halte a été marquée par le Premier ministre au sein de l’espace PANAF où il a été accueilli par Mme Bekkat, cette universitaire chevronnée, qui lui a expliqué que le programme établi pour ce salon vise surtout «à donner une image positive de l’Afrique».

A cet effet, le Premier ministre a salué «la notion d’union et de partage» pour renforcer les espaces d’échanges culturels et de découvertes entre les auteurs et le public, les livres et leurs lecteurs. Il a signalé dans ce contexte, qu’ «il faut promouvoir une image positive de ce continent qui donne tant». Et de lancer avant de quitter le stand : « Un double merci pour avoir introduit cette dimension africaine de l’Algérie, que parfois les gens oublient.»

Placé sous thème «Livre ensemble», la 23e édition du SILA a, comme invitée d’honneur, la Chine qui participe avec plus de 10.000 ouvrages majoritairement traduits vers l’arabe et le français et dédiés à la culture chinoise traditionnelle.

Cette grande manifestation culturelle ne cesse d’innover et de multiplier les formes de rencontres : au côté des traditionnels dédicaces, rencontres, contes, débats, soirées littéraires, tables-rondes ou expositions, il y a aussi le lancement d’une application qui permet aux visiteurs d’obtenir les titres des livres présentés au SILA 2018, les noms des exposants et leur pays d’origine ainsi que les emplacements précis des exposants sur le plan du Salon (pavillon, numéro de stand).

Pour cette grande manifestation culturelle, le SILA se projette sur une surface de 12.000 m², dont 8.000 m² sont réservés aux éditeurs locaux. Ce sont 1.015 maisons d’édition dont 276 algériennes qui sont présentes, avec quelque 300.000 ouvrages entre littérature, livres universitaires et de jeunesse. Avec l’allongement de sa durée à une douzaine de jours, contre une semaine auparavant, cette manifestation constituera certainement l’événement culturel et médiatique le plus couru de l’année 2018.

Tahar Kaidi

-------------------------------

La médaille « El-Athir » décernée au prix Nobel de littérature chinois Mo Yan

« Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a donné un grande importance au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Et c’est un honneur, qu’il m’a fait, de le représenter, aujourd’hui, et de pouvoir remettre à Mo Yan la plus haute distinction de notre pays », a déclaré, hier, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia. C’est dans une ambiance chaleureuse et très conviviale qu’a été, donc, décerné, hier à Alger, en marge de l’inauguration de la 23e édition du Salon international du livre d’Alger (SILA), par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, la plus haute distinction de la République algérienne démocratique et populaire, la médaille ‘‘El-Athir’’ au prix Nobel de littérature chinois, Mo Yan, de son vrai nom Guan Moye. Ce dernier était accompagné d’une importante délégation d’auteurs formant la scène littéraire et culturelle chinoise. Notons que la Chine est l’invitée d’honneur de cette édition 2018, correspondant aux 60 ans d’existence des relations bilatérales. Par cette distinction, c’est, par extension, la culture chinoise que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a pris la décision d’honorer. Apparemment très ému par cette prestigieuse marque de reconnaissance, M. Mo Yan a tenu à exprimer toute sa « gratitude » au Président de la République: « Je ne m’attendais pas à recevoir cette haute distinction et à pareil honneur. C’est pour cela que j’exprime mes plus vifs remerciements et toute ma gratitude au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. » L’auteur a également indiqué que « la littérature est une partie très importante dans la coopération entre nos deux pays, car elle permet l’échange d’idées ». « Le roman a toujours fait partie de ma vie, et c’est grâce à l’écriture que j’ai pu écrire l’histoire de ma vie et, par là, celle de mon pays ». Il affirmera enfin être très heureux d’être dans notre pays, car « c’est la première fois que je viens en Algérie, et dans un pays arabe. Pour moi, l’Afrique était une région très lointaine et une destination exotique, je suis donc très content d’être venu dans un aussi beau pays ». S’exprimant, également, à cette occasion, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a quant à lui tenu à souligner que « les relations algéro-chinoises sont les plus fortes qu’entretient un pays arabe avec un pays asiatique. Mo Yan est né l’année où le premier dirigeant chinois a rencontré, pour la première fois, un dirigeant algérien lors de la Conférence de Bandung, en Indonésie ». Poursuivant ses déclarations, M. Azzedine Mihoubi a ajouté que « nul ne devrait oublier que la Chine a été le premier pays à avoir reconnu le gouvernement provisoire algérien ». Il expliquera également que le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine culturel va se traduire par l’organisation de manifestations cinématographiques, musicales et artistiques.

Sami Kaidi

--------------------------

M. Ouyahia : « L’Académie Amazighe verra le jour avant la fin de l’année. »



Lors de son passage au stand réservé au Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Ahmed Ouyahia a déclaré que «le HCA continuera d’œuvrer pour la diffusion et le développement de la culture amazighe, et coordonnera ses efforts avec ceux de l’Académie amazighe qui verra le jour avant la fin de l’année en cours». «En dépit de touts les efforts de l’Etat pour la promotion de la dimension amazighe de notre culture, et l’officialisation par le Président de la République de la langue amazighe, des voix discordantes continuent, hélas, de semer la zizanie (…) Mais le HCA a un rôle essentiel dans cet objectif avec le secteur de l’Education qui a élargi l’enseignement de cette langue à travers 30 wilayas du pays», a-t-il ajouté.

Les nouveautés du HCA pour cette édition sont au nombre de 14 publications en coédition avec l’Office des publications universitaires, parmi lesquelles on citera Les actes du colloque international sur Mouloud Mammeri, la traduction de Nedjma, de Kateb Yacine, vers tamazight, et Massinissa au cœur de la consécration du premier Etat numide.

T. K.