Dénomination des lieux et rues : Une base de données unifiée

Dans le cadre de la politique de modernisation menée par le ministère de l’Intérieur, un Comité mixte central chargé d’élaborer les termes d’une feuille de route pour la mise en œuvre de l’opération d’adressage (dénomination des lieux et rues et numérotation des bâtiments), a été installé dimanche dernier sous la supervision du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune.

Il s’agit en effet, d’«élaborer un référentiel national d’adressage à travers la création d’une base de données numérique et unifiée entre les différents secteurs, permettant de disposer d’un outil de connaissance et de gestion du territoire et ce, conformément au plan d’action du gouvernement issu du programme du Président de la République ». Présidé par le SG du ministère de l’Intérieur, ce Comité regroupe les représentants des secteurs ministériels concernés, à savoir les ministères de la Défense nationale, des Moudjahidine, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique et de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que nombre d’institutions nationales (Institut national de cartographie et de télédétection (INCT), Conseil national de l’information géographique (CNIG), l’Agence spatiale algérienne (ASA), l’Agence nationale du cadastre (ANC) et l’Office national des statistiques (ONS). S’exprimant à cette occasion, le SG du ministère de l’Intérieur a souligné, «le vif intérêt accordé par le ministre de l’Intérieur à cette opération revêtant un caractère économique, sécuritaire et social.

Au terme de son intervention, M. Dahmoune a appelé les membres du comité mixte à «s’inspirer des expériences des autres pays et de relever le défi en travaillant de concert pour concrétiser le référentiel national d’adressage», considérant ce processus de «projet vital, structurant pour le pays et avantageux pour les générations futures, permettant notamment d’atteindre les objectifs inscrits à l’agenda 2063 de l’Union africaine (UA), et ceux adoptés par les Nations unies (ONU) relatifs au développement durable à l’horizon 2030».

Il faut dire que la baptisation des rues, cités et places publiques, revêt une importance considérable eu égard à ses répercussions sur la vie publique et son impact direct sur les besoins quotidiens des citoyens, comme elle constitue un instrument essentiel de l’aménagement du territoire, dans la mesure où elle participe à la mise en place des repères de la ville en vue de faciliter la protection civile, le Samu social, la poste et télécommunication et toute autre prestation. «Ainsi, après l’installation du Comité interministériel chargé de prendre les mesures opérationnelles nécessaires, chaque wilaya disposera d’une commission présidée par le SG et comprendra des représentants des services relevant des secteurs des moudjahidine, habitat, TP, PTIC, DGSN, GN, Protection civile. Au niveau de la commune, il s’agit d’une commission technique présidée par le P/APC et qui travaillera en conformité avec l’article 3 du décret 14/01, stipulant que la baptisation ou la débaptisation de l’ensemble immobilier d’habitat et équipements collectifs, ainsi que des différentes voies de circulation se trouvant sur le territoire de la commune sont proposés par l’APC.

La mission de ces dernières est de mettre en place une banque de données basée sur un recensement de tous les biens immobiliers, agglomérations et les différentes voies.

À travers cette opération, il est attendu l’établissement d’un système d’adressage et de codification et, partant, la création d’un organisme en charge de la politique d’adressage et la constitution d’un fichier national d’adressage qui donnera naissance à un annuaire national d’adresses.

Le fichier national d’adressage couplé à d’autres fichiers nationaux permet de multiples usages visant à faciliter le quotidien des citoyens. À titre d’exemple, la délivrance d’un certificat de résidence se fera sur simple présentation d’une pièce d’identité.

De même qu’avec le système d’information géographique (SIG) associé aux TIC, on pourra localiser en un clic les cabinets de médecins, d’avocats ou un édifice public.

Salima Ettouahria