L’ambassadeur du Qatar reçu par M. Zitouni et Mme Eddalia : Développer les relations bilatérales

Le ministre des Moudjahidine,Tayeb Zitouni, et l’ambassadeur du Qatar en Algérie, Hassan Ibrahim El Malikim ont réitéré l'attachement des deux pays à développer leurs relations bilatérales au service des intérêts communs des deux peuples algérien et qatari. Lors d'une audience accordée à l'ambassadeur qatari, le ministre des Moudjahidine a souligné «l'attachement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au développement des relations avec l'Etat du Qatar et à l'élargissement des perspectives de coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux peuples algérien et qatari et de leurs aspirations au progrès et à la prospérité», indique un communiqué du ministère.

A cette occasion M. Tayeb Zitouni a rappelé les relations historiques algéro-qataries marquées, en tout temps et en toute circonstance, par «la solidarité, l'entraide et le respect mutuel», avant de présenter succinctement les missions dévolues à son département au plan social, historique et culturel ainsi que l'expérience pionnière de l'Algérie en matière de prise en charge des moudjahidine et des ayants droit depuis l'indépendance.

De son côté, l'ambassadeur du Qatar s'est félicité des relations «exceptionnelles» qui lient les deux pays frères et le niveau de leur coopération bilatérale dans divers domaines, mettant en avant le rôle que joue aujourd'hui l'Algérie sous la conduite du Président Bouteflika afin de «remporter la bataille du développement national et consacrer la sécurité et la stabilité», et «la volonté de son pays à œuvrer à offrir aux relations bilatérale des horizons plus larges et plus prometteurs», ajoute la même source.

Le diplomate qatari a tenu, précise le communiqué, à exprimer la déférence de son pays à l'égard de la Révolution algérienne, «une fierté pour les peuples arabes et un exemple pour les peuples opprimés», a-t-il dit, adressant ses félicitations chaleureuses au peuple algérien à l'occasion du 56e anniversaire du déclenchement de sa Glorieuse guerre de Libération. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a passé aussi en revue, dimanche dernier à Alger, avec l'ambassadeur les voies de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine du développement social à travers l'échange d'expérience et d'expertises, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, la ministre a donné «un exposé détaillé sur différents programmes et dispositifs gérés par son secteur, notamment en ce qui concerne la prise en charge institutionnelle des catégories vulnérables, à l'instar des personnes aux besoins spécifiques, l'enfance assistée, les personnes âgées et la femme en détresse», mettant en exergue «les efforts colossaux fournis par l'Etat envers cette catégorie de la société».