Coopération sécuritaire avec le Qatar : Elle englobera des domaines liés à la lutte contre le terrorisme

La rencontre tenue, hier au Qatar, entre le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et le Premier ministre et ministre de l’Intérieur qatari, cheikh Abdallah Ben Nacer Ben Khalifa Al Thani, a été l'occasion de procéder à l'évaluation de l'état d'exécution de l'accord de coopération sécuritaire conclu entre l'Algérie et le Qatar en 2016, et d'examiner les voies et moyens de son élargissement, a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue en marge de la participation de M. Bedoui à la cérémonie d'ouverture de la 12e édition du Salon de la Sécurité intérieure et de la Défense civile «Milipol Qatar», cette rencontre a offert l'opportunité aux deux parties de procéder à «l'évaluation de l'état d'exécution de l'accord de coopération sécuritaire conclu entre l'Algérie et le Qatar en 2016 et d'examiner les voies et moyens de son élargissement pour englober des domaines liés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, outre l'échange d'expertises et d'expériences en matière de coopération policière et de protection civile», a précisé le communiqué.

A l'occasion, le ministre de l'Intérieur a affirmé que sa participation à cette édition «confirme l'intérêt qu'accorde l'Algérie à la consolidation de la coopération sécuritaire, à l'ouverture sur les nouvelles technologies et aux expériences pionnières dans ce domaine, notamment dans un contexte marqué par les défis sécuritaires actuels», qui sont, pour M. Bedoui, «transfrontaliers» et exigent l'intensification et la conjugaison des efforts internationaux. La rencontre a permis aux deux responsables de «valoriser le niveau positif de la coopération bilatérale, ainsi que les voies et moyens à même de les consolider dans les différents domaines», a ajouté la même source.

Dans ce cadre, les deux ministres ont mis en avant la nécessité de consolider cette coopération bilatérale entre les deux secteurs de l'Intérieur, pour englober la coopération économique au niveau local et l'échange d'expertises au profit du développement local.

Cheikh Abdallah Ben Nacer Ben Khalifa Al Thani s'est félicité, pour sa part, de la participation de l'Algérie à l'exposition «Milipol Qatar», a conclu le communiqué.