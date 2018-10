Autoroute Est-Ouest : Les étrangers impliqués

L’Algérienne des autoroutes (ADA) vient de lancer un Avis d’appel d’offres national et international pour la gestion, l'exploitation et l'entretien, pour une durée de 5 années, de l'autoroute Est-Ouest. Publié sous forme d’insertion publicitaire dans certains journaux dont El Moudjahid, le cahier des charges en question a pour objet de définir les conditions de lancement de cet Appel d'offres National et International avec exigence de capacités minimales portant assistance technique à l'ADA. La consistance des prestations de ce cahier des charges porte notamment sur la mise à disposition de l'Algérienne des autoroutes d'une équipe « permanente » d'experts conseils pour la même durée (60 mois) en vue « d’assister » les directeurs de l'ADA dans l'exécution de leurs missions liées à la gestion, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute Est-Ouest, d'une équipe d'experts « ponctuels » qui interviendront à la demande de l'Algérienne des autoroutes pour la prise en charge de missions ponctuelles non couvertes par les experts de longue durée mais « tout aussi nécessaires » à la gestion, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute Est-Ouest. Au terme de cette mission d'assistance technique de cinq ans, une équipe restreinte d'experts, composée du chef de mission, d'un expert en entretien et exploitation, d'un expert en exploitation et maintenance des installations et équipements et d'un expert en gestion de péage, restera «mobilisée» pendant une durée de trois mois à titre gratuit pour «s'assurer» de la bonne exécution des prestations de gestion, d'exploitation et d'entretien de l'autoroute Est-Ouest, conditionne le cahier des charges en question. Concernant l’éligibilité, il est précisé que le présent Appel d'offres National et International ouvert avec exigence de capacités minimales est destiné exclusivement aux bureaux d'études spécialisés et concessionnaires d'Autoroutes et/ou exploitants d'Autoroutes disposant de capacités professionnelles et techniques. Pour les premières, les bureaux d'études doivent disposer d'un agrément dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage en cours de validité délivré par le ministère des Travaux publics (ou équivalent pour les bureaux d'études étrangers). Et pour les concessionnaires d’Autoroutes et/ou exploitants d'Autoroutes, ceux-ci doivent disposer d'un agrément en cours de validité et/ou ayant déjà conclu une convention de concession et/ou d'exploitation avec l'Etat pour la gestion, l'exploitation et l'entretien d'une autoroute. Pour les références professionnelles, il est exigé aux sociétés concessionnaires et/ou exploitants d'Autoroutes d’avoir déjà réalisé la gestion, l'exploitation et l'entretien d'un tronçon autoroutier d'au moins 300 km.



Des conditions draconiennes imposées aux soumissionnaires



Point crucial dans ce genre d’appels d’offres, le cahier des charges en question a été clair en ce qui concerne les capacités financières des soumissionnaires. Pour les bureaux d'études et les sociétés concessionnaires et/ou exploitantes d'Autoroutes, le chiffre d'affaires doit être supérieur ou égal à un milliard de DA ou l'équivalent en devise et calculé comme la moyenne sur les trois dernières années justifié par les bilans des trois dernières années certifiés par un commissaire aux comptes ou visés par les services des impôts. L’autre exigence porte sur l’interdiction faite de se constituer en groupements ou encore de sous-traitance, alors que dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste qu'il n'est pas «exclu» ou «interdit» de participer aux marchés publics, qu’il n'est pas en « redressement judiciaire » et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention «néant». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire (le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société). Le soumissionnaire doit aussi être «en règle» avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l'organisme en charge des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du BTPH, le cas échéant, pour les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.

S. A. M.