Le Projet de loi de finances 2019 à l’APN : Pas de nouvelles taxes

Nombreux sont les membres de la commission des finances et du budget de l'APN qui ont plaidé, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, pour la révision à la hausse du prix référentiel du baril de pétrole.

C’est le cas notamment pour le député Hicham Rahim du parti du Front de libération nationale (FLN) qui s'est interrogé sur les raisons de la fixation à 50 dollars du prix référentiel du baril de pétrole, au moment où, a-t-il dit, «les cours du pétrole avoisinent les 80 dollars sur les marchés internationaux, proposant un prix référentiel de 60 dollars dans le cadre du projet du budget 2019». S’exprimant ensuite, lors des travaux de cette réunion consacrée à l’examen du PLF 2019, qui s’est déroulée sous la présidence de M. Toufik Torche, président de la Commission, avec le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, le député Naoum Belakhder, du Parti des Travailleurs (PT), a fait part de son étonnement quant à la fixation à 50 dollars du prix référentiel du baril de pétrole. Poursuivant ses propos, il a considéré que ce PLF est « figé» et qu’il « n’apporte aucune nouveauté, étant donné que le prix du pétrole demeure bas, et ce, en dépit du fait que son prix connaît une hausse par rapport à 2018». Le même député a d’autre part appelé à «revoir l'opération de financement non conventionnel», au regard de l'amélioration des prix du pétrole, a-t-il signalé. S’exprimant à propos de cette même question de financement non conventionnel, Mme Akila Rabhi, députée FLN et membre de la Commission des finances et du budget, a affirmé que «le financement non conventionnel a fait augmenter l'inflation et que ces fonds n'ont pas été orientés vers les projets d'investissement mais au financement des salaires». Lui emboîtant le pas, un autre député FLN, M. Tigherssi Houar, en l’occurrence, n’a pas caché son apréhension quant au recours intensifié, dit-il, au financement non conventionnel. «Nous avons commencé avec 570 milliards DA en 2017 et nous avons atteint 3.500 milliards DA aujourd'hui, ce qui représente un chiffre colossal (...) Je crains qu'on atteigne des chiffres plus importants en 2022», a notamment déclaré le député Tigherssi, estimant, dans ce contexte, que «compte tenu de l'amélioration des prix des hydrocarbures, nous devons réduire le recours à la planche à billets». Prenant la parole, le député Ouamar Saoudi, du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), a notamment appelé à ne pas réduire les dépenses d'équipement. Ce député a également affirmé qu’il ne faut pas se focaliser sur l'absence de nouvelles taxes dans la loi de finances, «puisque ces dernières peuvent parfois être avantageuses», a-t-il considéré. Le membre de la Commission des finances et du budget et député de l’Alliance de l'Algérie verte, Ahmed Cherifi, s'est interrogé sur les raisons de la baisse de moins 11 pour cent des dépenses d'équipement par rapport à 2018, tout en soutenant que ce budget est, en fait, «le moteur de la croissance», a-t-il dit. Evoquant, lui également, la question du financement non conventionnel, il a déclaré que cela «peut comporter des risques sur l'avenir des générations futures qui auront à faire face aux dettes de la Banque d’Algérie envers la Trésorerie», ajoutant que la planche à billets, adoptée en 2017 dans ce cadre, constitue «un lourd impôt non annoncé». Le député Djelloul Djoudi, du PT, s’est pour sa part exprimé à propos de l'absence de nouvelles taxes dans le PLF 2019, affirmant que « cela ne suffira pas à convaincre le peuple» de l'utilité de ce texte. Poursuivant ses propos, M. Djelloul Djoudi a soutenu que « l'augmentation du budget de fonctionnement (8% dans le PLF) ne signifie pas la prise en charge effective des secteurs concernés». Il faut dire que le PLF 2019 a été passé au peigne fin par les députés composant la Commission des finances et du budget de l’APN. Aussi et au moment où un grand nombre d’intervenants ont salué le contenu de ce projet de loi, notamment, la non-imposition de nouvelles taxes aux citoyens, d’autres membres de la commission se sont interrogés sur la raison de l'érosion continue des réserves de change et ce, en dépit de la hausse des cours du pétrole.



Près de 19.000 nouveaux postes d’emploi en 2019



En réponse aux préoccupations et questionnements des membres de la Commission des finances et du budget, le ministre des Finances a fait remarquer que «la situation financière du pays demeure inconfortable» et que «le recours au financement non conventionnel reste, ainsi, le meilleur choix pour y faire face». Notant que «le recours à ce financement n'est pas systématique», le ministre a expliqué que «si la situation demeure en son état actuel, nous suivrons ce mécanisme pour les trois autres années (après 2019), mais au cas où la rente pétrolière couvre nos besoins, notre vision prendra une autre tournure». Le ministre a par ailleurs annoncé que «le gouverneur de la Banque d'Algérie présentera prochainement aux députés tous les chiffres relatifs à ce financement».

D’autre part et pour ce qui concerne le budget d'équipement, le ministre a indiqué que celui-ci n'a baissé que de 440 milliards de DA par rapport à 2018 et ce, en raison du paiement des dettes de Sonatrach et Sonelgaz via le financement non conventionnel. Le ministre a également apporté les éclairages nécessaires pour ce qui est de l'érosion des réserves de change malgré la hausse des cours du pétrole. A ce propos, M. Raouya fera remarquer que cela est dû aux «lourdes importations des intrants ainsi qu'aux charges des transports terrestre et maritime de marchandise». Remarque importante à retenir, le projet de loi de finances pour 2019 propose l'ouverture de 18.866 nouveaux postes d'emploi dans la Fonction publique en 2019, dont 7.531 postes dans le secteur de l'Education, 7.200 dans celui de la Santé et 4.000 dans le secteur de l'Intérieur, en sus du remplacement des postes libérés suite aux départs à la retraite. Outre cette bonne nouvelle annoncée par le ministre, il a été signalé que c’est à titre préventif qu’a été adopté le prix référentiel de 50 dollars le baril de pétrole, et ce, au regard des fluctuations enregistrées sur le marché pétrolier, d'autant que l'excédent des recettes collectées, par rapport aux recettes prévisionnelles, est destiné au Fonds de régulation des recettes (FRR), en prévision de son utilisation dans la couverture du déficit budgétaire.

Au sujet de l'enveloppe budgétaire allouée à la réévaluation des projets, M. Raouya avance un montant devant se situer entre 400 et 500 milliards DA. Aussi, il a annoncé qu'un texte réglementaire régissant l'opération est actuellement en cours d'élaboration. S’agissant des « exonérations fiscales au profit des investisseurs», qui sont qualifiées par certains «d'infructueuses», le ministre a reconnu une «mauvaise utilisation de ces avantages par certains investisseurs», notant cependant que, dans l’ensemble, les résultats sont «positifs». Enfin et en réponse à une question relative à la révision de la politique de subventionnement social, le ministre est clair, net et précis: «La politique de subventionnement social sera maintenue», a-t-il déclaré à ce propos.



Le DG des impôts : « Le PLF 2019 permettra un meilleur encadrement du contrôle fiscal. »



S’exprimant lors d'une séance d'audition devant la commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l'examen du PLF 2019, le directeur général des impôts, M. Mustapha Zikara, a souligné que «les dispositions contenues dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2019 permettront un meilleur encadrement du contrôle fiscal, sans recourir à l'augmentation des charges fiscales». Le DG des impôts a également mis en relief le fait que les dispositions contenues dans le PLF visent, essentiellement, à «introduire certains éclaircissements pour faciliter la mission de contrôle fiscal, assurer des garanties aux contribuables et améliorer les mécanismes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, en vue d'adhérer aux efforts internationaux de lutte contre le rétrécissement de la base d'imposition». Durant cette réunion, le directeur général des impôts a présenté les 22 dispositions fiscales que comporte le PLF 2019, tout en détaillant leurs motifs.

Soraya Guemmouri