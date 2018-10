Candidats au BAC et au BEM : La carte d’identité biométrique obligatoire

Pour passer les épreuves du baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (BEM) session 2019, les futurs candidats devront être munis obligatoirement d’une carte d’identité biométrique.

À cet effet, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a invité l’ensemble des candidats au baccalauréat et au BEM à se rapprocher auprès des services concernés, à l’effet de déposer leur demande pour se procurer une carte d'identité biométrique, indispensable pour être admis aux épreuves du bac et du Brevet d’enseignement moyen.

À leur tour, les directions de l'éducation ont adressé une instruction à l’ensemble des directeurs et des chefs d’établissements scolaires à travers le pays, pour informer les élèves candidats aux examens nationaux sur la nécessité d’effectuer leur demande.

Pour faciliter l’acquisition de ce document national, le ministère de l'Intérieur a chargé les présidents des Assembles populaires communales d'informer les candidats pour se rapprocher des services concernés. Des instructions ont été données pour faciliter l'opération d'obtention des cartes biométriques, ainsi que de respecter au maximum le délai d'attente.

Ainsi, il est demandé aux élèves, aussi bien scolarisés que les candidats libres, de constituer un dossier et de le déposer au niveau des communes de leur résidence.

Selon le ministère de l’Intérieur, le dossier relatif à la confection de ladite carte est composé essentiellement d’une fiche de renseignements à télécharger du site web du ministère et à remplir, de quatre photos d’identité sur un fond blanc et d’un extrait de naissance «S12».

K. H.