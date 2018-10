Sûreté nationale : Conférence historique sur le déclenchement de la révolution de novembre

Une conférence historique sur le thème de la Révolution de Novembre 1954 a été présentée à l’École supérieure de police Ali-Tounsi, de Châteauneuf, aux jeunes agents de police, afin qu’ils approfondissent davantage leurs connaissances sur les différentes étapes qu’a connues la guerre de Libération, où l’Algérie a consenti énormément de sacrifices pour retrouver son indépendance, chèrement payée.

La conférence a été organisée en présence des cadres de différents rangs et d’élèves de l’École supérieure de police. Les participants ont eu des explications détaillées sur diverses périodes historiques vécues par l’Algérie jusqu’à l’indépendance, dans le cadre d’activités culturelles menées par la DGSN.

La conférence historique a été animée par le contrôleur de police, Chawki Abdelkrim, directeur du Musée central de la police, au cours de laquelle il a mis en avant l’importance de la date du 1er novembre 1954, qui, selon lui, était «un volcan qui a explosé à la face du colonialisme, et une date qui a donné le coup d’envoi à l’une des révolutions les plus importantes de par le monde».

Le conférencier a également a présenté les étapes les plus importantes de l’Algérie coloniale depuis 1830, à l’image de l’envahissement de l’Algérie par la France. Il a évoqué les principales résistances telles que celles de Cheikh El-Mokrani, les batailles de l’émir Abdelkader, celles de Lalla Fadhma N’soumer, ainsi que d’autres résistances contre le colonisateur. «Rejetant l’occupation de l’Algérie, le peuple a prouvé à maintes reprises qu’il n’a jamais abdiqué ni abandonné contre l’armée française qui voulait rallier la terre algérienne à ses terres, mais aussi accaparer des richesses que renfermait le sol algérien», a indiqué le directeur du musée, qui a, notamment, évoqué les différentes activités politiques de défense de la cause algérienne jusqu’au déclenchement de la révolution de libération.

Il ajoute que le 1er Novembre 1954 a été un tournant primordial dans l’indépendance de l’Algérie, qui «ravivera l’espoir dans le cœur des Algériens qui rêvaient de voir une Algérie libre et indépendante». Selon lui, la Révolution de Novembre a été préparée avec tous les idéaux de la nouvelle génération, après que le peuple algérien eut libéré son territoire et établi les règles de son jeune État, qu’il a sacrifié au prix d’un million et demi de vies d’hommes, de femmes et d’enfants. Poursuivant son exposé historique, le contrôleur de police souligne que «la mémoire reste immortelle dans l’âme des moudjahidate et des moudjahidine, ainsi que tous ceux qui ont été marqués à jamais par les scènes affreuses de la guerre de Libération et la monstruosité des méthodes employées par l’armée française pour en finir avec la Révolution du 1er Novembre».

Par ailleurs, le directeur du Musée central de la police a déclaré que la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), en tant que membre du Comité national pour les préparatifs des fêtes nationales, organise, chaque année, des activités de communication et des expositions à destination des citoyens au niveau de tous les sièges de police de 48 wilayas. Au cours de cette date de référence, les cadres et hauts gradés de la police exposent aux citoyens les différentes étapes historiques de la grande révolution de libération nationale.

Mohamed Mendaci