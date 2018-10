Lancement du programme « PADSEL-NOA » : Un appui au développement inclusif

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a procédé, hier à Alger, au lancement officiel du programme «PADSEL-NOA». Un programme qui vise, selon la ministre, la réduction des disparités sociales et économiques, grâce au développement intégré et durable des communes dans les wilayas d’Aïn Defla, Chlef, Médéa, Saïda, Tiaret et de Tissemsilt.

«Nous avons l’ambition de faire des 24 communes retenues dans les six wilayas du nord- ouest de l’Algérie des modèles de réponse aboutie à la problématique du développement local durable et intégré. Ils serviront à rendre plus efficientes les politiques publiques en relation avec les populations vulnérables», a indiqué Mme Ghania Eddalia, dans une allocution prononcée à cette occasion. Fruit d’un partenariat avec l’Union européenne, ce programme est doté d’une enveloppe financière de 43,4 millions d’euros, dont la contribution algérienne est estimée à 23,4 millions d’euros, et celle de l’UE à 20 millions d’euros. Il va accompagner la création de 60 coopératives pour 3.000 femmes dans la filière de l’«alfa», ainsi qu’a la création 150 micro-entreprises dans l’artisanat, avec 500 à 700 emplois. «Cela est inestimable, car nous serons, en réalisant ne serait-ce que 70% de ces objectifs, en train de dessiner une réponse durable au sous-développement, à l’isolement et à la précarité des territoires et des populations qui y vivent», a-t-elle fait remarquer.

Aussi, près de 50 associations locales verront leur capacités renforcées, et 120 consultants dans l’accompagnement du développement seront formés dans le cadre de ce programme. «Les acteurs locaux, que ce programme aura contribué à faire émerger, devront gagner leur autonomie et assurer leur devenir, une continuité institutionnelle agira en faveur de la pérennité des activités nées durant le programme», a-t-elle précisé.

La ministre de la Solidarité a, dans ce sens, mis en exergue l’implication effective de l’Union européenne dans le programme «PADSEL-NOA», à travers «sa contribution, sa conception, sa planification et sa mise en œuvre», ce qui constitue, selon elle, «un atout à la bonne marche et à la réussie du programme».

«La dynamisation du développement local inclusif, objet central du «PADSEL-NOA», inscrit au titre de la coopération avec l’Union européenne, est également le résultat d’un processus de réflexion et d’actions publiques tendant à revitaliser les niveaux locaux, notamment en redonnant plus de force aux actions de solidarité destinées aux population les plus vulnérables et défavorisées», a-t-elle dit. Par ailleurs, Mme Eddalia a affirmé que le gouvernement œuvre actuellement à l’amélioration de l’impact des politiques publiques et au renforcement du rôle du citoyen dans l’animation du développement local et de sa place dans la prise de décision dans tous les programmes sectoriels. Cet effort de modernisation de l’action publique dans la conduite du développement est impulsé, selon elle, par la Constitution et les textes législatifs et réglementaires qui en découlent.

Ce développement permet de s’adapter aux exigences d’un monde en profonde mutation, et de répondre aux attentes sans cesses croissantes des acteurs économiques et sociaux sans exclusion d’aucun d’entre eux, notamment la société civile, les femmes et les personnes en situation de handicap.

De son côté, le chef de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, M. John O’Rourke, a affirmé que le «PADSEL-NOA» s’inscrit dans la continuité de l’appui de l’Union européenne au développent territorial et social en Algérie. «Ce programme vise, en particulier, un aspect essentiel du développent inclusif territorial, et ce en mettant l’accent sur l’amélioration des conditions de vie des couches les plus démunies dans le but de lutter contre la pauvreté et l’inégalité», a-t-il expliqué. Le diplomate s’est félicité du niveau du partenariat liant l’Algérie et l’UE, traduit par bon nombre de projets dans différents domaines, entre autres les collectivités locales, la pêche, l’artisanat et plusieurs projets de jumelage avec une série d’organismes et d’institutions.

Sarah A. Benali Cherif