Pour la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue turc

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il l'a assuré de ne ménager aucun effort pour l'approfondissement d'une coopération "multiforme et prometteuse" entre les deux pays. "La célébration de la fête nationale de la République de Turquie m'offre l'agréable occasion de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple turc frère", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "L'Algérie et la Turquie sont unies par des relations traditionnelles d'amitié et de fraternité confortées par une concertation politique régulière et de Haut niveau, et des liens économiques et commerciaux substantiels", a précisé le Chef de l'Etat. "Votre récente visite d'Etat à Alger nous a fourni l'occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses pour l'essor de nos relations bilatérales", a-t-il ajouté, soulignant qu'"à cet égard, je demeure persuadé que vous continuerez à appuyer avec la même énergie le développement de la coopération algéro-turque". "Je voudrais, pour ma part, vous assurer que je ne ménagerai aucun effort en direction de l'élargissement et de l'approfondissement d'une coopération multiforme et prometteuse entre nos deux pays", a conclu le Président Bouteflika.