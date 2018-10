Intempéries : l’ANP intervient pour désenclaver des localités à Sidi Bel-Abbès

Des détachements de l'Armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Sidi Bel-Abbès (2e Région militaire) sont intervenus au niveau des communes de Dhaya, Oued-Sbaa et Tamlaka pour désenclaver ces localités qui ont connu de fortes chutes de neige, prêter aide et assistance aux citoyens et procéder au déneigement des routes et pistes bloquées.

A ce titre, le Haut Commandement de l'ANP réaffirme la mobilisation permanente de ses unités en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires.