M. Tayeb Louh à Sétif : La société civile appelle le président Bouteflika à poursuivre son œuvre d’édification

A l’issue de sa visite, hier, M. Tayeb Louh, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé à l’inauguration du nouveau tribunal d’El Eulma, inspecté celui de Sétif et animé une imposante rencontre des cadres du secteur, des élus et de la société civile.

La rencontre s’est tenue au siège du club des avocats en présence du wali, Nacer Maskri, du président de l’APW, du bâtonnier national et de l’ensemble des autorités civiles et militaires au cours de laquelle il a prononcé un discours portant sur les avancées enregistrées par le secteur de la justice et l’impact produit par les profondes réformes engagées au titre du programme du Président Abdelaziz Bouteflika. Il consacrera une large part de son intervention à la réconciliation nationale et à toutes ces réalisations qui ont vu le jour dans tous les domaines durant les deux dernières décennies.

Dans une salle comble ou prenaient place plusieurs centaines de personnes, Tayeb Louh entamera son intervention en soulignant la dimension historique de la wilaya de Sétif et la dynamique qu’elle connaît dans tous les secteurs, y compris celui de la justice. Il rendra hommage au moudjahid et homme de droit Salah Rahmani décédé récemment et évoquera son parcours exemplaire dans les milieux de la justice, félicitant par la même tous ceux qui président aux destinées de cette wilaya qui connaît un développement harmonieux et des investissements d’autant plus intéressants qu’ils s’inscrivent dans une stratégie de diversification fondée sur le développement durable, les avancées sociales et la préservation de l’environnement.

Des avancées estimera le ministre qui ont permis à cette wilaya de décrocher le premier prix de la Ville verte du Président de la République et s’inscrire ainsi dans la vision stratégique du programme du présidentiel, soulignant par la même les avancées relevées par le secteur de la justice, prônant pour cela une justice de proximité allant sans cesse dans l’amélioration de la qualité du service public. Autant d’efforts qui doivent accompagner la modernisation des outils de gestion de l’acte judiciaire et la consolidation de l’arsenal juridique pour relever aussi les défis qui s’imposent dans la lutte contre les nouveaux fléaux et crimes transfrontaliers.



La réconciliation nationale, un acte civilisationnel



Des avancées qui permettront au ministre de se pencher sur l’impact produit par la réconciliation nationale, sans laquelle ni paix ni sécurité n’auraient prévalu, soulignant dans ce contexte que le grand mérite revient au Président Abdelaziz Bouteflika pour cet acte civilisationnel. Face à une salle comble et toute ouïe, Tayeb Louh reviendra sur les affres de cette décennie noire, du terrorisme aux destructions massives et soulignera les efforts consentis par le Chef de l’Etat pour le recouvrement de la paix et de la sécurité et la relance économique pour accéder à une place honorable dans le concert des nations.

Des moments forts au cours desquels Tayeb Louh rappellera la situation de l’Algérie en 1999 et celle héritée alors par le Président Bouteflika avec une dette extérieure qui étranglait le pays, des fonds qui ne permettaient pas de payer un bateau de semoule ainsi qu’un indice de croissance de moins deux au moment où la dignité de l’Algérien était piétinée dans les aéroports, cela, dira-t-il, indépendamment d’une situation sécuritaire précaire dans une société déchirée. Des indicateurs qui permettront au ministre de souligner les avancées relevées, depuis, dans tous les secteurs même dans des moments difficiles de la chute du prix du pétrole sans que l’Algérie n’aille vers la dette extérieure. Il rendra un vibrant hommage aux corps de sécurité et reviendra sur la mission qui échoit aux structures de son département dans la stabilité institutionnelle et pour préserver les intérêts suprêmes de la nation.

Une rencontre à l’issue de laquelle les représentants de la société civile de la wilaya de Sétif honoreront le Président Abdelaziz Bouteflika et l’appelleront à poursuivre son œuvre d’édification.

F. Zoghbi