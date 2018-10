Bien-être mental : Le stress, l’autre mal à prendre au sérieux

Le mode de vie des Algériens, résultant de la métamorphose de la société, s’est accompagné d’un marasme psychologique et d’un état d’insatisfaction morale qui ont pris la forme, de nos jours, de signes avant-coureurs d’angoisse, voire de stress, très répandu, dans la rue, les lieux de travail et même dans les écoles. «L’âme » des adultes et même des enfants se porte mal. Tout le monde se plaint, en effet, de cet ogre qui sort ses griffes pour torturer les esprits. Cette maladie, rançon du progrès, du déclin des valeurs aussi, touche, de plus en plus de personnes. Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme sur cette souffrance profonde, devenue inévitable. On parle de 59% de morts subites causées par le stress. En fait, l'ampleur de ce problème ressort clairement dans une étude d'autopsie médico-légale qui a concerné 1.008 cas et qui ne laisse point de doute sur ce drame qui prend des proportions inquiétantes. Il faut noter également que le suicide fait autant de victimes que les accidents de la circulation, avec un taux de 10% de, contre 11% pour les décès provoqués par les sinistres routiers. L’étude en question, confirme, par ailleurs, que 17.189 cas de violence volontaire ont été signalés. Aujourd’hui, le stress, s’érige en fléau qui guette les hommes, les femmes et même les gamins lesquels ne cessent d’exprimer, chacun à sa manière, son malaise psychologique, traîné tel un boulet. Notre niveau de vie a pris un sacré coup, ces dernières années, avec des conditions, de plus en plus difficiles, tant la cherté de la vie que les conséquences désastreuses de la modernité. Le résultat : le stress nous guette, nous les proies faciles. Aujourd’hui, la citadinité s’en est suivie de nombreux problèmes qui ont influé sur notre bien-être mental. Il suffit de voir tous ces embouteillages, constatés à longueur de journée pour comprendre à quel point nous sommes devenus vulnérables et exposés tous les jours que Dieu fait. C’est dire qu’échapper au mal du siècle, le stress est carrément impossible, à l’heure où pas moins d’un million d’Algériens consultent, chaque année, un psychiatre. Un chiffre qui en dit long sur la propagation de ce fléau des temps modernes. Le stress est à prendre très sérieux car le plus souvent il finit par un suicide ou encore des maladies psychosomatiques ou mentales.

Samia D.