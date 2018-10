Relizane : collision entre un bus et un véhicule : 4 morts et 27 blessés

Quatre personnes ont trouvé la mort et 27 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dimanche soir à Zemmora (20 km à l'est de Relizane), a-t-on appris auprès des responsables de l'Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Zemmora.

Le directeur de l'EPSP, Ibrahim Chetouane, a précisé à l'APS que "l'accident s'est produit vers 18h00 au niveau de la route nationale 23 à l'issue sud de la ville de Zemmora, suite à une collision entre un bus et un véhicule touristique".

L'accident a causé la mort de quatre personnes (âgées entre 2 et 57 ans) et des blessures, plus ou moins graves, à 27 autres. Les blessés ont été évacués vers la polyclinique de Zemmora par les agents de la protection civile.

Quatre personnes, grièvement blessées, ont été transférées à l'Etablissement public hospitalier Mohammed-Boudiaf de Relizane, ajoute la même source.

Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les raisons de ce tragique accident.