Grand angle : Ces victoires qui font peur

Les défis que le président brésilien, Jair Bolsonaro élu dimanche avec 55,1% des suffrages, aura à relever dès son entrée en fonction le 1er janvier prochain sont à la dimension du plus grand pays d’Amérique Latine. Le nouveau président aura un mandat de quatre ans pour mettre en place son programme d'extrême droite prônant le libéralisme, —option défendue pour tenter de redynamiser une économie en difficulté dans un pays qui compte 13 millions de chômeurs—, et mettant l’accent sur la lutte contre la violence et la pacification du pays. Mais en dépit de son engagement à relever ces lourds défis, Jair Bolsonaro a paradoxalement surtout suscité un sentiment d’inquiétude tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Alors qu’il a appelé à «changer le destin du Brésil» pour aller vers le mieux selon lui , nombre d’analystes estiment pour leur part, et ce avant même qu’il ne prenne les rênes que l’avènement du candidat de l’extrême droite , plonge le pays dans une «grande inconnue». Les craintes se dissiperont-elles au fil des mois ? Certains pensent ainsi qu’une fois confronté à l’épreuve de l’exercice du pouvoir, le président brésilien sera dans l’obligation d’apporter des correctifs à son programme et n’aura d’autre choix que de l’adapter en fonction de la réalité du pays dont il ne pourra pas faire l’économie sous peine d’élargir dangereusement les fractures déjà existantes. Le président de la Cour suprême se veut rassurant : «Le futur président devra respecter les institutions, la démocratie et l'Etat de droit», a-t-il déclaré, après s'être rendu aux urnes avec la Constitution. D’aucuns soutiennent aussi que le Brésil a des garde-fous solides avec «un parquet fort, une Cour suprême forte et un Congrès qui fonctionne». Les brésiliens, du moins ceux qui ont voté contre Bolsonaro, ne sont pas les seuls à s’inquiéter des retombées de cette élection. Au plan international cette nouvelle victoire d’un candidat de l’extrême droite n’a pas suscité sous tous les cieux un enthousiasme débordant. Et pour cause on y voit un phénomène qui prend de l’ampleur et tend à se généraliser menaçant ainsi la démocratie dans le monde. «D'un continent à l'autre, d'Orban à Trump, de Salvini à Bolsonaro, la démocratie vacille. Les nationalistes captent et détournent la colère des peuples» a analysé un politique français. C’est pourquoi estime t on, désormais «les démocrates, les libéraux ont une obligation de résultat». Toutefois, il est juste nécessaire de souligner que jusqu’à présent ces démocrates ont été dans l’incapacité de faire face à la montée en puissance du populisme et du nationalisme dans le monde.

Nadia K.