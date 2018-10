Brésil : Jair Bolsonaro, élu président

Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil, avec 55,70% des voix contre 43,30% à son adversaire de gauche Fernando Haddad, selon des résultats partiels officiels communiqués par le Tribunal supérieur électoral, après dépouillement de 88% des bulletins. L'ex-capitaine de l'armée prendra ses fonctions en janvier, dans un Brésil extrêmement polarisé à l'issue d'une campagne tendue et délétère. Près de 174,3 millions d’électeurs ont voté, dimanche, pour élire leur président et vice-président, tandis que les électeurs résidant dans 13 Etats du Brésil et le District fédéral ont également voté pour désigner leur gouverneur.