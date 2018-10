Trois enfants tués lors du raid israélien sur Ghaza : L’OLP réclame une enquête de la CPI

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a appelé hier la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter "immédiatement" sur le "crime horrible" commis par les forces d'occupation israéliennes contre trois enfants palestiniens tués dans un raid dimanche dans la bande de Ghaza, a rapporté l'agence palestinienne Wafa. Le responsable des droits de l'Homme et de la société civile au sein de l'OLP, Ahmed al-Tamimi, a déclaré dans un communiqué que "la communauté internationale et ses institutions internationales doivent rompre le silence sur les crimes commis par les forces d'occupation israélienne dans la bande de Ghaza, agissant avec les armes et le soutien des Etats-Unis". "Le ciblage d'enfants était intentionnel et délibéré en violation des conventions internationales sur la protection des enfants dans les conflits", a ajouté l'OLP dans son communiqué. Al-Tamimi a souligné dans ce contexte que "ces faits et d'autres actions relatives à ce crime ne peuvent laisser place à aucune excuse, à quiconque, de garder le silence sur les crimes de l'occupation", a poursuivi le média palestinien. "Le silence sur cette affaire participe à la couverture de l'occupation criminelle et l'encourage à continuer ses massacres contre les Palestiniens", a, en outre, dénoncé le responsable palestinien. Trois Palestiniens ont été tués dimanche dans un raid aérien de l'armée d'occupation israélienne à Ghaza, a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé, Achraf al-Qodra.