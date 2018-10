Dans la lucarne : Les matches « truqués »

Le football algérien connaît ces derniers temps des situations pour le moins inattendues. Pratiquement à la moitié du championnat national, la violence a fait son apparition au point où tout le présent exercice est chamboulé d’une manière fort remarquée. L’équipe du MCA était chez le procureur pour éclairer les autorités et la justice sur les tenants et aboutissants des débordements et autres agressions qui ont suivis la fin du match entre le CABBA et le MCA. Finalement et malgré les heures passés à Bordj, les joueurs et leurs dirigeants ont été des «hommes» en pardonnant d’une certaine façon à ceux qui étaient derrière ces agressions qui restent inexplicables. On a voulu combattre le régionalisme et ne pas stigmatiser les uns et les autres. C’est une très bonne chose que les choses se soient terminées de cette façon. On espère que cela sera traduit concrètement sur le terrain. Car, souvent entre les dires et les faits, il y a tout un «fossé». Il n’y a pas que cela, il y a eu aussi l’organisation de l’AGE où le projet des centres de formation ont été adoptés à l’unanimité hormis le représentant de la Saoura. Outre cela, le report de la Ligue1 et 2 n’a pas fait que des heureux. On a vu cela comme une décision intempestive qui ne peut redonner la sérénité à un football qui ne sait plus où se donner de la tête. Avec tout cela, il est attaqué cette fois-ci de l’extérieur. En effet, suite au reportage de la BBC sur la «corruption» dans le football algérien, voilà que l’hebdomadaire sportif, «France Football» en remet une couche en affirmant que le «jeu à onze» algérien est «gangréné» profondément. Le titre qu’il a utilisé pour illustrer son «papier» est vraiment très sordide puisqu’il ne repose pas sur des faits avérés, même si on en connaît déjà un bout. Certainement, il a été «aiguillonné» par des sources algériennes qu’on ne peut sérier. Il n’avait pas hésité que la « balle ronde » du premier pays africain de par la superficie soit secoué par une «corruption » qui reste connue par tous si l’on prend en ligne du compte ce qui a été rapporté par cet hebdomadaire sportif. Pour l’auteur de l’article, tout est « pourri » du fait qu’il existe un barème des «matches arrangés» ou «vendus». Il est dit qu’une « victoire à l’extérieur vaut la bagatelle de 1 milliard deux cents millions, un penalty 300 millions de centimes et un nul à l’extérieur vous obligera à «casquer» deux cents millions de centimes. Il faut admettre que l’argent qui circule dans notre championnat a fait, peut-être, que ce phénomène, qui était «tabou chez nous» jusque-là devienne ainsi aussi apparent que jamais. C’est vrai que des matches «truqués» ont eu lieu par le passé, mais personne ne peut apporter des preuves matérielles. Car, il est facile d’incriminer les uns et les autres que de prouver qu’ils le font réellement. D’où le fait qu’il faudra rester sur ses gardes et ne pas «gober» tout ce que certains nous balancent violemment à la figure. Personne ne peut nier que ce phénomène a déjà été abordé par les acteurs du football comme ce membre de l’AG de la FAF qui avait affirmé dernièrement que «nous tous, nous avions acheté et vendu des matches». Le problème, c’est qu’il n’a pas été inquiété ou poursuivi par la justice. Face à l’impunité, ils ont tendance à refaire la même chose. C’est vrai que ces médias ne sont pas «innocents» en abordant en ce moment précis ce sujet assez brûlant, mais cela ne veut pas dire que notre football «vivote» comme «Alice au pays des merveilles». Les pouvoirs publics doivent se pencher sérieusement sur cet épineux problème qui commence à «ronger» notre football.

Hamid Gharbi