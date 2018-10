Ligue des Champions arabe (Coupe Zayd), (8e de finale aller) : ESS 0 – Ahly Djeddah 1 : C’est mal parti

L’Entente de Sétif a concédé dimanche soir une courte et amère défaite sur son terrain, face au Ahly Djeddah d’Arabie saoudite, en match aller comptant pour les 8es de finale de la Ligue des Champions arabe (Coupe Zayd). Sous une pluie battante, un froid de canard et un public clairsemé, contrairement à l’habitude, difficiles conditions climatiques oblige, les camarades de Djahnit se sont donnés à fond et ils ont réalisé une bonne prestation, sans pour autant parvenir à matérialiser les nombreuses occasions qu’ils se sont procurées.

Il est vrai qu’ils se sont heurtés à de solides adversaires, qui ne leur a point facilité la tâche et qui a joué le coup à fond. La rencontre a été intense, plaisante et très animée, avec beaucoup d’engagement physique. Il faut dire aussi que l’équipe saoudienne n’a pas fermé le jeu et à carrément jouer la carte de l’offensive, tout en étant bien en place sur le plan défensif. Comme face à Al-Ahly du Caire, Bouguelmouna and Co ont fait un match plein mais ils ont montré encore une fois leurs limites en termes d’efficacité, si l’ont se réfère au nombre d’occasion manquées par rapport à celles qui ont abouti. Ils ont souvent fait l’essentiel du jeu pour préparer leurs attaques, mais une fois proches de la surface de réparation ou même à l’intérieur, ils n’ont jamais réussi à se montrer capables d’aller secouer les filets adverses. Au grand dam de leurs supporters et de leur entraineur Rachid Taoussi.

Incapables de faire fructifier leurs efforts soutenus, les Sétifiens se feront surprendre par un but l’excellent jeune attaquant du Ahly Djeddah, Abderrahmane Ghareeb, qui démarqué et bien servi par l’un de ses coéquipiers, s’en va semer l’arrière-garde sétifienne pour battre de près Zeghba (57’). Deux minutes avant cette réalisation, les Saoudiens avaient déjà averti l’Entente, avec un coup franc direct qui verra la balle ricocher sur le montant droit du portier ententiste (55’).

L’avertissement n’a pas été pris en considération par l’ESS, qui a été pris à défaut sur l’action offensive suivante du Ahli. Le coach Rachid Taoussi a effectué un turn-over à l’occasion de cette joute pour permettre à certains joueurs à l’image de Djabou se reposer. Draoui, Laouafi et Karaoui ont débuté le match. En cours de jeu, le coach de l’Entente, a incorporé en cours de jeu, Aïboud, Banouh et Gacha afin de donner plus de tonus au compartiment offensif. Mais, rien ne fut devant la solidité défensive des Saoudiens, aidés aussi faut-il le dire, par le manque de lucidité des attaquants de l’ES Sétif. Comme un malheur n’arrive jamais seul, Gacha s’est fait expulsé au même titre que son homologue du Ahly Souza, suite à une prise de bec entre les deux joueurs (77’). C’est sur le score d’un but à zéro au profit des Saoudiens que l’arbitre marocain El-Djaâfari met un terme au débat, à la grande déception du camp sétifien qui a misé énormément sur cette compétition qu’il s’est fixé comme objectif, notamment après son élimination en demi finale de la Ligue des Champions africaine. Les Sétifiens entretiennent l’espoir du moment qu’il reste une manche retour. Cependant au vu de l’avantage pris par les Saoudiens au match aller hors de leurs bases et du fait qu’ils bénéficient aussi au match retour de l’avantage du terrain et de leur public, l’Entente aura besoin d’un exploit face à cette solide formation du Ahly Djeddah. Tout demeure néanmoins possible et les exploits ne sont pas étrangers à l’ESS. C’est pourquoi, dirigeants, staff technique, joueurs et supporters veulent continuer à croire en leur étoile, tant qu’elle n’est pas encore éteinte.

Mohamed-Amine Azzouz