Ligue 1 (12e journée) : L’USMA à l’épreuve des médéens

Cette journée a été décalée à aujourd’hui, avec quelques chocs au programme comme O Médéa - USMA, MCA - JSS, PAC - MOB et CRB - CABBA. Il faut dire que les Usmistes ont récupéré quelques joueurs pouvant leur permettre de bien résister devant cette équipe de l’O Médéa, qui reste très coriace. En effet, les poulains de Hammouche sont sur une bonne série de matches sans défaite. Certes, Ibara ne sera pas présent mais…

Il faut admettre que cette équipe de l’OM réussit très bien aux rouge et noir. Au stade du 5 Juillet, le MCA encore sous le coup des dernières agressions subies à Bordj Bou Arréridj tentera de se refaire une nouvelle santé, lui qui reste sur une série de matches victorieux. Certes, beaucoup de joueurs sont encore sous le choc, mais ils vont essayer de tout faire pour continuer sur leur lancée. Cependant, ce ne sera pas facile devant une très bonne équipe du sud du pays. Les fans mouloudéens suivront avec une attention particulière la première sortie du nouveau coach du MCA, Adela Amrouche.

A Bologhine, les pacistes tenteront de passer l’écueil des mobistes. Il est certain que la formation béjaouie drivée par Madoui viendra à Alger pour tenter d’arrêter la « saignée ». Il est certain qu’on vivra un match assez spectaculaire.

Au stade du 20 Août, le CRB recevra une équipe du CABBA qui reste à sa portée. Comme ce club de l’aâquiba a réglé sa situation financière avec l’arrivée du nouveau propriétaire, Madar Holding, les belouizdadis qui restent sur une convaincante victoire, au stade du 5 Juillet devant le NAHD sont appelés à continuer sur leur lancée. Les bordjis, battus, à domicile, par le MCA, feront tout pour stopper l’hémorragie ». A Oran, Zabana, les hamraoua partiront avec les faveurs des pronostics devant une équipe du DRBT qui vient de se séparer de son entraîneur Kamel Bouhelal. On espère que le fair play prédominera dans ces empoignades !

H. G.

Programme : aujourd’hui

A Médéa (stade Imam Lyes (15h) : O Médéa-USMA

Au stade du 20 Août (16h) : CRB-CABBA (huis clos)

A Zabana (17h) : MCO-DRBT

A Bologhine (18h): PAC-MOB

Au stade du 5 Juillet (18h): MCA-JSSaoura