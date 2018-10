XVIIIe édition du « Salon d’automne du petit format » à Dar El-Kenz : Un voyage pictural riche en couleurs

Pas moins de vingt-trois artistes plasticiens ont exposés leurs toiles au Salon «d’automne du petit forma». Un éventail riche en couleurs de la pratique de cette discipline en Algérie qui se tiendra jusqu’au 07 novembre, au grand bonheur de ceux qui vont contempler ces créations dans les locaux de l’atelier d’encadrement de la galerie «Dar El Kenz» à Bouchaoui.En effet, cette 8e édition du Salon «d’automne du petit format», qui se tient du 27 octobre au 7 novembre prochain à la galerie d'art Dar El-Kenz, offre au public une centaine d’œuvres —dont beaucoup sont inédites—, qui brassent diverses formes et techniques d’art plastique. L’exposition, qui a été inaugurée samedi dernier, par la directrice des locaux de l'atelier d'encadrement de la galerie Dar El kenz, à Cheraga (à côté de l’hôtel Dar Diaf) à Bouchaoui, Mme Zahia Guelimi en présence d’invitées de marque, comme l’écrivaine Leila Hamoutene, est partagée en quatre espaces : les œuvres picturales, les sculptures et autres objets artisanaux de vingt-trois créateurs d'horizons divers. Les œuvres sont signées par des artistes permanents de la galerie, mais également par des artistes confirmés mais peu connus. «C’est un salon qui regroupe des tableaux de petit format afin de faire participer le maximum d'artistes et de permettre aussi au public d'acquérir des oeuvres à un prix abordable», nous affirme Mme Zahia Guelimi. Dans une déclaration à El Moudjahid en marge du vernissage, la directrice de la galerie d’Art «Dar El Kenz» souligne que «l’exposition compte pas moins d’une centaine d’œuvres de plusieurs genres dont la peinture, la miniature et la calligraphie», «réalisées selon différentes techniques tels que la peinture à l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, les techniques mixtes, ajoutés à divers styles avec une prédominance pour le figuratif et le semi-figuratif», ajoute-t-elle. Dans ce contexte, la directrice de la galerie d’art rappelle que cela fait déjà 18 ans que ce salon est organisé. «Je réunis un maximum d’artistes. C’est pour cette raison que j’impose le petit format. Il y a des artistes permanents qui travaillent avec moi depuis que j’ai ouvert et puis des nouveaux que je prends depuis toutes ces années pour leur donner un tremplin ; cela leur permet de se faire connaitre», ajoute-t-elle. Les murs de la galerie sont, ainsi, tapissés de beaux tableaux d’artistes de différentes générations. Il s’agit entres autres de Benchemakh Kamel, Belbahar Souhila, Lyes Bekaid, Farid Bouchama, Moussa Bourdine, Briki Amar, Adlane Djeffal, Lila Faci, H’ssicen, Khelifi Mustapha, Massen Mohamed, Mohamed Arezki Mezahem, Talbi Rachid, Zohra Sellal, Rachid Talbi, Safia Zoulid. Ce sont, en fait, les artistes coutumiers de la galerie qui participent à cette XVIIIe édition du «Salon d’automne du petit format». De belles œuvres sont exposées au regard du visiteur. Fusionnant le style, on découvre une approche, une technique et surtout une vision totalement différentes, variant de l’orientalisme à l’art moderne. Nul ne peut rester insensible face à tant de beauté, avec toutes ces couleurs utilisées et bien choisies. Alliant, pour la plupart, le figuratif ou le semi-figuratif, ainsi que l’abstrait, ces plasticiens ont, encore une fois, relevé un défi, celui de nous épater. Une certaine sensibilité s’en dégageait nous obligeant à marquer une halte, afin de nous imprégner du travail remarquable réalisé par chaque plasticien, et découvrir les détails de chaque œuvre. Chaque artiste a l’art et la manière de subjuguer grâce à la thématique abordée, au message véhiculé… Chacun d’eux jette, à sa manière, les visiteurs de la galerie Dar El Kenz dans son univers secret.

Aucun thème n’a été choisi pour le salon. Il semble que Mme Zahia Guelimi a laissé aux artistes le libre choix du thème traité dans leurs œuvres. Tous les styles existent dans cette exposition, classique au contemporain et néo-orientaliste… C’est donc un salon très riche où expose aussi des artistes autodidactes. Ces derniers versent plutôt dans le réalisme et dans l’impressionnisme. C’est un véritable brassage.

Les visiteurs évoluent d’une pièce à une autre. Chaque style réuni dans un espace précis, constate-on sur place. Un univers ambigüe et riche d’émotions, point dénué de sensibilité. Attirantes et profondes, telles sont les lexies qualificatives de toutes les œuvres présentes à cette édition de la 8e édition du «Salon de l’automne du petit format». La sculpture est aussi présente avec les œuvres de Mohamed Massen, qui ornaient çà et là la galerie. Des objets en fer, travaillés artistiquement, chacun d’eux axé autour d’une seule thématique : la vie. Par ailleurs, l’art de la miniature et de l’enluminure avait son espace dans cette exposition. À travers les tableaux, c’est l’art du détail qui est mis en valeur.

Que ce soit de l’aquarelle, de la peinture à l’huile, de la miniature, de la calligraphie ou de l’enluminure, le résultat est identique : de belles propositions, maîtrise de la technique, et surtout un voyage à travers lesœuvres !

Cette 8e édition du «Salon d’automne du petit format» se targue de contenir des noms connus de la peinture algérienne.

Le visiter est recommandé à plus d’un !

Sihem Oubraham