Fédération des textiles : Soutenir la production nationale

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a appelé, hier, les travailleurs et les syndicalistes à soutenir la production nationale et «privilégier sa consommation» pour sauver l'économie du pays. « Il faut que la notion de production nationale soit intégrée dans notre quotidien. Il est nécessaire, en tant que travailleurs et syndicalistes, d'encourager la consommation et la production nationales pour sauver l'économie de notre pays», a-t-il plaidé lors de la tenue du 4e congrès de la Fédération nationale des travailleurs du textile et du cuir (FNTTC). Le SG de l'UGTA a expliqué qu'il fallait acquérir impérativement le savoir-faire et les nouvelles techniques de production pour assurer la concurrence, ajoutant que la règle d'investissement étranger de 51/49% instaurée est à même de permettre de contracter des partenariats rentables sur le plan humain et financier. Il a indiqué que la consommation du produit national permettrait de créer de l'emploi, de la richesse et de renforcer ainsi le pouvoir d'achat des Algériens.

Evoquant le secteur du textile et de l'agro-alimentaire, M. Sidi Saïd a considéré que ces deux secteurs «stratégiques» peuvent révolutionner l'économie nationale, en créant l'autosuffisance, l'emploi et la richesse, des éléments à même d'épargner à l'économie nationale les contrecoups de l'importation. Selon le SG de l'UGTA, les travailleurs et les syndicalistes «doivent prévaloir la culture du dialogue constructif» pour faire aboutir leurs revendications et arracher des acquis sociaux.

Mettant en valeur le potentiel inexploité, Sidi Said estime que la bataille n'est pas encore gagnée. Pour lui, les travailleurs doivent faire preuve de créativité pour reconquérir d'abord le marché national, inondé par les produits d'importation. « Nous devons placer nos produits sur le marché national. Nous devons mettre fin au marché de la fripe et réduire les importations», insiste-t-il. De son côté, Amar Takdjout, secrétaire général de la FNTTC croit en la reprise du secteur. Pour lui, il y a une demande qu'il faut satisfaire. Il faut juste que l'Etat accorde plus d'attention et plus d'intérêt à ce secteur.Pour sa part, le directeur général du groupe GETEX (textile), Mokrane Zerrouki, a relevé que son groupe ambitionne de développer et redynamiser le secteur du textile, car, a-t-il dit, il y a une volonté politique et des moyens colossaux qui sont consentis.

Il a rappelé à ce titre que la filière cuir avait connu une longue période de léthargie, résultat direct de la décennie noire. Mais cette filière a pu renaître de ses cendres grâce «à la volonté politique des pouvoirs publics de redynamiser le secteur», a-t-il signalé. Ce même responsable a fait état de 21 milliards de DA alloués aux entreprises du groupe Getex dont trois milliards de DA au profit de la branche cuir, et ce, au titre du plan de relance 2011-2015. Il a annoncé, en outre, un plan complémentaire en cours de préparation à l’effet de redynamiser davantage le secteur. Pour lui, la filière cuir et textile se développe progressivement, ce qui augure d’un avenir «prometteur».

Par ailleurs, Benyoucef Zenati a été élu nouveau secrétaire général de la FNTTC pour un mandat de 5 ans, en remplacement de Amar Takdjout, qui occupe actuellement le poste de secrétaire général de l'Union de la wilaya d'Alger. En outre, les congressistes de la FNTTC ont adopté à l'unanimité une motion spéciale dans laquelle ils appellent «le moudjahid Abdelaziz Bouteflika à poursuivre son immense œuvre qui a généré et générera encore des avancées majeures qu'elles soient économiques, sociales, démocratiques ou républicaines».

Salima Ettouahria