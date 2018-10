Algérie Télécom : Des journalistes honorés

À l’occasion de la Journée nationale de la presse, correspondant 22 octobre de chaque année, Algérie Télécom a organisé, en partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Mobilis, à l’hôtel Mercure, une cérémonie en l’honneur des journalistes, en signe de reconnaissance à leurs efforts consentis tout au long de l’année dans la collecte et la diffusion de l’information (écrits, audio, photo ou vidéo), ayant trait aux technologies de l’information et de la communication en Algérie. Étaient présents à la cérémonie qui a regroupé un grand nombre de représentants de différents médias algériens, des responsables des filiales du Groupe Télécom Algérie (GTA), du président-directeur général d’Algérie Télécom, Adel Kheman, Sid Ahmed Zaidi, PDG de Mobilis, et Abdelkrim Dahmani, directeur général d’Algérie Poste, ainsi que d’un haut cadre d’Algérie Télécom Satellite. Lors de son allocution d’ouverture, la Chef de division marketing et communication, Iman Benzine, a rendu un émouvant hommage aux journalistes algériens, qui, selon elle, se sacrifient quotidiennement pour faire parvenir les dernières informations aux citoyens et autres entreprises. Elle saisira également l’occasion pour remercier les hommes et les femmes de la profession, pour leur partenariat et accompagnement du GTA. Mme Benzine saluera le professionnalisme et la crédibilité dont font preuve les journalistes, notamment ceux spécialisés dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. De son côté, le PDG d’Algérie Télécom a tenu à renouveler son appel à destination des médias, pour renforcer le partenariat, qui, selon lui, ont «toujours été et resteront les véritables alliés du groupe public». Il dira qu’Algérie Télécom «œuvre à renforcer ses relations avec les médias algériens et s’engage à développer ce partenariat». Lors de la même soirée, Algérie Télécom a remis à quelques journalistes, notamment le représentant du quotidien El Moudjahid, des diplômes pour le travail médiatique effectué dans le secteur des technologies de l’information et de la communication. Ce qui est certain, c’est qu’Algérie Télécom ambitionne, à travers de telles initiatives, de renforcer ses relations professionnelles avec les médias en leur ouvrant les portes de l’information, mais aussi d’être à leur disposition pour leur fournir tous les détails dont ils ont besoin pour finaliser leur travail médiatique.

Mohamed Mendaci