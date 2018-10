Ex-RTA : patriotisme et professionnalisme

La date du 28 octobre 1962, qui a vu le recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algériennes, symbolise le patriotisme des journalistes et techniciens algériens qui ont démontré leur capacité à relever le défi d'assurer la transmission des programmes.

En dépit de leur manque d'expérience, les techniciens algériens ont pu, grâce à leur détermination et à leur sens patriotique, reprendre la transmission des programmes avec l'aide de techniciens et d'ingénieurs formés avant l’indépendance, en prévision du recouvrement de la souveraineté sur ces deux institutions.

Évoquant les conditions de création de la «Radio de l'Algérie libre et combattante», qui s'est imposée durant la guerre de Libération nationale, des témoins relèvent que cette radio fut «une arme efficace» pour les moudjahidine et «a pu accomplir sa mission d'information et porter haut la voix de l'Algérie à travers le monde, semant le doute chez le colonialisme quant à sa capacité à faire face à la révolution comme il le prétendait».

Cette radio, qui émettait quotidiennement pendant deux heures à partir de 20h, a réussi à atteindre ses objectifs, à savoir contrer la propagande coloniale, et donner la certitude que la Révolution algérienne allait triompher.



À l’écoute des préoccupations des citoyens



Aujourd'hui, 56 ans après le recouvrement de la souveraineté nationale, la radio algérienne continue à assurer le service public, à travers les programmes et les émissions qu'elle diffuse sur ses chaînes nationales et locales. «L'une des priorités de la radio nationale consiste à être constamment à l'écoute des préoccupations des citoyens, conformément à ses missions de média public», a déclaré à l'APS, le directeur de la Chaîne II de la Radio nationale, Djoudad Sadek.

«Nous travaillons de façon à être constamment à l'écoute des préoccupations des citoyens en accompagnant tout ce qui se fait et s'édifie dans le pays», a ajouté le même responsable. Relevant la symbolique de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la Radio et la télévision algériennes, M. Djoudad a noté la présence de la radio sur tout le territoire national à travers les radios locales, dont certaines commencent à émettre 24h/24, sans oublier les trois radios thématiques dédiées au Coran, à la culture et à la jeunesse.