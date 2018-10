56e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la Radio et la Télévision : Patriotisme et professionnalisme

«L’État ne ménagera aucun effort pour réunir toutes les conditions nécessaires au perfectionnent des capacités techniques et autres performances du personnel de la télévision et de la radio nationales, dans l’objectif de relever le défi d’un service public de qualité.» Telle est la déclaration faite, hier, par le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, pour marquer la célébration du 56e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et la radio nationales, le 28 octobre 1962.

En présence du directeur général de la radio algérienne, M. Chaâbane Lounakel, le directeur général de la télévision algérienne, M. Tewfik Kheladi, le secrétaire général de l’UGTA (Union générale des travailleurs algériens), Abdelmadjid Sidi-Saïd, ainsi que de nombreux invités et travailleurs de la radio et de la télévision, cette cérémonie commémorative a été entamée par l’évocation du sacrifice et de l’abnégation du personnel de l’ENTV qui a su relever le défi en cette première année de l’indépendance.

«La génération d’aujourd’hui est apte à porter le flambeau, à relever le défi et à répondre aux exigences du présent», a dit le ministre, en signalant que «l’appui de l’État n’est autre que la promotion d’un service public de qualité».

Le ministre de la Communication a assuré que «l’État continuera à soutenir ces deux entreprises», en ce qu’elles représentent comme «point de rencontre et de concrétisation du service public» répondant aux attentes et préoccupations des téléspectateurs.

M. Kaouane a, à juste titre, noté que «les défis à relever sont nombreux», compte tenu des exigences imposées par le nouvel environnement marqué par un développement technologique rapide, notamment dans le secteur des médias audiovisuels.

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il soulignera, encore une fois, que l’État veillera à «assurer tous les moyens et conditions nécessaires en vue de développer la performance du secteur public de l'audiovisuel, en termes de développement de ses capacités techniques et humaines», a ajouté M. Kaouane, saluant, par là, les efforts consentis par les travailleurs de la radio nationale, particulièrement en matière de généralisation du numérique.

Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTA) a également salué les efforts et l'engagement des travailleurs des entreprises de la radio et de la télévision, en dépit des difficultés auxquelles ils font face au quotidien.

À cette occasion, plusieurs journalistes et travailleurs des deux entreprises ont été honorés pour les efforts consentis dans l'accomplissement de leurs missions. Il est utile de rappeler que le 28 octobre 1962 est une date à valeur hautement symbolique. En effet, ce jour constitue un tournant décisif dans le processus relatif à l’accomplissement du recouvrement de la souveraineté nationale. Aussi est-il le symbole d’une grande volonté de libération du joug colonial, comme il témoigne de la confiance placée dans les compétences algériennes.

Ces mêmes compétences qui ont réussi à hisser l’étendard national et à le déployer au vent sur l’édifice de l’institution de la Radio-Télévision algérienne. À partir de ce jour, l’entreprise a fait son chemin, tout en accompagnant les efforts de développement entrepris au lendemain de l’indépendance.

Enfin, pour marquer cet anniversaire, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative immortalisant les martyrs de l'Entreprise de la radio et de la télévision. Bonne fête !

Tahar Kaidi