Produits et services pétroliers et gaziers : Hassi Messaoud accueille les investisseurs

Le septième Salon international des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers a ouvert ses portes, hier à Hassi Messaoud (wilaya d’Ouargla), en présence du directeur de l’entreprise organisatrice, Petroleum Industry Communication (PIC), M. Djafar Yacini, ainsi que le wali d’Ouargla, M. Abdelkader Djelaoui.

Cette nouvelle édition, qui s’étale sur trois jours, purement technique, pour cette fois, est une plateforme d’échange et de communication par excellence pour les professionnels du secteur énergétique. Avec la participation d’environ 200 exposants, dont 11 entreprises étrangères provenant de différents pays, ce Salon a opté, cette fois, à la valorisation les petites et moyennes entreprise algériennes, issu du secteur privé, en essayant de suivre la volonté et la politique de l’Etat qui mise sur ces entreprises pour donner un nouveau souffle à l’économie nationale.

Venus de différents pays avec pour objectif de conclure des partenariats, signer des contrats, et aussi exposer leurs toutes dernières innovations en matière de technologie de pointe utilisée dans l’industrie pétrolière et gazière. PIC offre également à tous les participants à cette édition, l’occasion de se rencontrer et d’échanger leurs expériences dans ce domaine.

Ainsi, ce rendez-vous économique se veut une occasion d’asseoir une contribution à la dynamisation du processus de développement dans le sud du pays en offrant aux entreprises nationales l’opportunité de montrer leur savoir-faire en «se frottant» aux grosses multinationales, ce qui peut se répercuter positivement sur la résorption du chômage dans la région, un défi auquel s’attaquent les autorités locales et régionales conformément aux nouvelles orientations du gouvernement et le rôle de ces dernières dans la promotion de l’investissement et le développement de l’entreprise.

A cet effet, le wali de Ouargla, M. Abdelkader Djelaoui, qui a procédé à l’inauguration de ce Salon, a indiqué, la ville de Hassi Messaoud applique à la lettre les orientation du Président de la République, en multipliant la création des petites et moyennes entreprises qui se chargent de la sous-traitance. «Nous avons accordé jusqu’à aujourd’hui notre accord de principe pour le lancement de certains projets au niveau de la wilaya d’Ouargla, notamment dans la ville nouvelle de Hassi Messaoud», a-t-il soutenu en relevant toutefois que «la sous-traitance et un facteur déterminant pour les sociétés-mères». Il a indiqué que les problèmes bureaucratiques, qui entravent les investisseurs qui ont déjà démarrés leurs projets, vont être réglés pour leur permettre d’avancer. «Nous envisageons aussi la récupération des terres qui n’ont pas été exploitées par leurs bénéficiaires afin de mieux les exploiter dans de vrais investissements».

Il a fait savoir également, que des partenariats public-privé sont en vue pour la concrétisation du programme du Président de la République qui vise le développement, la diversification et l’ouverture de l’économie nationale. «Il y aura un effort considérable. La ville de Hassi Messaoud procède l’argent, mais elle ne peut pas réaliser tous les projets, chose qui la mène à confier certains projets à des entreprises privées», a-t-il affirmé, en déclarant pour ce qui est du taux d’avancement du projet de réalisation de la nouvelle ville de Hassi Messaoud qu’il est actuellement à 50%.

Pour sa part, le directeur de l’entreprise organisatrice, Petroleum Industry Communication(PIC), M. Djafar Yacini, a fait savoir que le Salon représente un événement économique par excellence qui vise la conceptions des liens pour conclure des partenariats de découvertes dans tous les secteurs relatifs aux hydrocarbures. «Notre objectif est de créer une plateforme d’échange entre ces entreprises, mais aussi de participer au développement de l’économie nationale», a-t-il souligné, en marge de l’ouverture de ce Salon, toute en précisant que les prévisions de ce dernier est d’atteindre 8.000 visiteurs.

K. A. A.