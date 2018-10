Pêche et Ressources halieutiques : Une production exceptionnelle de 100.000 tonnes en 2018

« Le secteur de la pêche a connu une dynamique importante, depuis l’arrivée du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika », a déclaré hier le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.

Le ministre, qui s’exprimait à l’ouverture de la cérémonie d’installation du président de la Chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, a mis en exergue le fait que le chef de l’Etat accorde un intérêt particulier à ce secteur. «Le Président Abdelaziz Bouteflika a tout mis en œuvre afin d’encourager l’investissement productif en vue de diversifier notre économie et d’assurer notre sécurité alimentaire», a-t-il souligné.

Ces dispositions, fait remarquer M. Bouazghi, ont engendré des résultats probants, relevant dans ce cadre que la production marine connaît, actuellement, une dynamique importante, enregistrant cette année un chiffre record : « Nous avons atteint, en 2018, une production exceptionnelle de 100.000 tonnes ».

Faisant une comparaison, du début des années 2000 à nos jours, le ministre a indiqué : « Nous sommes passés de 20 ports à 44, de 2 000 à 6 000 bateaux. Quant aux ressources humaines propres à ce domaine, nous avons connu un renforcement notoire du personnel, passant ainsi de 20 000 à 52 000 pêcheurs ». Ces chiffres illustrent, si besoin est, tout le développement enregistré dans ce secteur.

S’exprimant longuement au sujet de l’importance du secteur dont il a la charge, le ministre a affirmé que « la pêche est liée à la sécurité alimentaire qui, elle, est directement liée à la souveraineté nationale ».

Pour sa part, le directeur général de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, M. Taha Hamouche, a mis l’accent sur le fait que la promotion de ce créneau par la tutelle « passera par une nouvelle stratégie incluant plusieurs volets, tels que l’actualisation du cadre juridique pour qu’il puisse prendre en compte les nombreuses mutations que connaît le secteur et la poursuite du dialogue social incluant l’ensemble des acteurs ».

En parallèle à l’intérêt accordé à la recherche scientifique et à la formation, la tutelle vise le renforcement des mécanismes de préservation des richesses aquacoles, par la promotion de la production nationale, a indiqué le responsable, qui a précisé que « cette stratégie porte déjà ses fruits puisque le nombre de projets réalisés est passé de 15 en 2016 à plus de 65 actuellement ». Le secteur connaît, ainsi, une croissance significative.

Rappelons que, lors d’une précédente déclaration, le même responsable avait affirmé que la simplification des procédures et les facilités accordées par l’État, à travers des crédits bonifiés à 100%, des concessions à des prix symboliques, des avantages fiscaux et parafiscaux quant aux importations des intrants pour les élevages, l’accompagnement technique et scientifique et la formation, avaient concouru à l’engouement lié à l’investissement dans l’aquaculture.

C’est, donc, à ce titre que plus de 300 demandes d’investissements qui varient entre 200 à 300 millions de dinars chacun ont été enregistrées, ces deux dernières années, avait-il souligné.

Pour revenir à cette cérémonie d’installation, c’est M. Benmira Beni Karim qui a été choisi pour occuper le poste de nouveau président de la Chambre algérienne de pêche et d’aquaculture. Une nomination qui fait suite à l’assemblée générale élective qui s’était tenue le 13 septembre dernier.

La mise en place de cette structure a pour but, faut-il le préciser, de fournir à l’administration chargée de la pêche tout renseignement, étude ou évaluation sur les questions qui intéressent les activités de pêche et d’aquaculture, d’organiser ou de développer toutes formes de concertations, de coordination et d’information entre ses adhérents, d’organiser ou de participer sur le plan national et international à toutes rencontres, manifestations et missions commerciales visant la promotion et le développement des activités de pêche et d’aquaculture. Elle représente, ainsi, un instrument efficace pour la concrétisation des objectifs du secteur et un espace pour soulever les préoccupations des pêcheurs.

Notons, enfin, que le président fraîchement installé de la Chambre algérienne de pêche et d’aquaculture a indiqué que « cette activité économique est fondamentale, car elle assure la sécurité alimentaire du pays », ajoutant que depuis le début des années 2000, ce secteur a connu un développement sans précédent grâce au programme du Président de la République. « L’installation de cette nouvelle structure visera à répondre aux doléances des travailleurs de la pêche, notamment en ce qui concerne l’amélioration de leur couverture sociale et de leurs retraites », a-t-il fait savoir.

Sami Kaïdi