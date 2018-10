Tri sélectif des déchets ménagers : Faciliter la récupération et le traitement

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a mis l’accent, hier à El-Oued, sur la nécessité d’adopter un mécanisme de tri sélectif des déchets ménagers au niveau des décharges pour faciliter l’opération de récupération et de traitement. Intervenant en marge de l’inspection de structures relevant de son département, M. Zerouati a mis en avant l’importante contribution des organismes administratifs et entreprises publiques dans la sensibilisation du citoyen sur l’efficacité de ce mécanisme pour le traitement technique et efficient des déchets ménagers. «Le ministère de l’environnement a arrêté une stratégie reposant sur l’obligatoire implication des différentes parties de la société civile, notamment celles intéressées par les questions de l’environnement, dans les mécanismes de traitement des déchets ménagers», a indiqué Mme. Zerouati, avant d’appeler les jeunes à investir dans le domaine environnemental, à l’instar de la production de compost à partir des matières organiques. Ce type d’investissement, a-t-elle expliqué, contribuera à la préservation d’un environnement sain et salubre, un droit du citoyen prévue par la Constitution, et à la couverture des besoins du marché local et national en intrants agricoles naturels. Mme. Zerouati a annoncé, à cette occasion, la tenue des assises nationales de l’économie de recyclage à la fin du mois de décembre prochain, en présence des partenaires pour examiner les questions ayant trait au tri sélectif et au traitement des déchets ménagers. Elle a ajouté que la caravane de la ville verte, placée sous le signe «Semons la Vie», devra s’ébranler au début du mois de novembre prochain et sillonner de nombreuses wilayas pour sensibiliser les citoyens, premier partenaire dans cette équation, et éveiller leur sens de civisme dans la préservation de l’environnement et l’hygiène du milieu. La ministre, qui a visité l’expérience du projet de tri sélectif des déchets au niveau de la cité universitaire (filles) «Soufia Bachir», a évoqué l’intérêt de la généralisation de cette expérience aux autres structures similaires, afin d’ancrer ce mécanisme et cette culture chez le citoyen à partir de l’institution universitaire. Mettant à profit cette tournée, elle a donné le coup d’envoi d’une campagne de nettoiement «Sports et environnement» de la place verte située devant l’université «Hamma Lakhdar». La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a, au terme de sa visite de deux jours dans la wilaya d’El-Oued, inspecté la Maison de l’Environnement à la cité «8 Mai» au chef-lieu de wilaya, ou se tient une exposition regroupant plus d’une quinzaine d’opérateurs économiques et de gérants d’entreprises économiques versées dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que des artisans.