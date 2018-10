Le président de l’Association El Aman invité de notre Forum : Un réseau d’alerte nationale une nécessité

Le président de l’Association El Aman pour la protection des consommateurs, qui se veut une force de proposition, a énuméré, hier, au Forum d’El Moudjahid, les douze préoccupations de l’organisation qu’il préside. On retiendra, entre autres, ce plaidoyer pour l’organisation d’assises nationales, la mise en place d’un réseau d’alerte nationale et la réduction du sucre, du sel et des matières grasses dans notre alimentation.

Le président de l’Association El Aman pour la protection des consommateurs, Menouar Hacène, a profité de son passage au Forum d’El Moudjahid, pour révéler aux représentants de la presse nationale les grandes préoccupations de son organisation et dénoncer par la même occasion les entraves administratives qu’il qualifie de «bureaucratie négative».

En dépit du fait que la protection du consommateur soit inscrite dans la Constitution algérienne (depuis 2016), il n’en demeure pas moins que les associations et les représentants de la société civile se voient confrontés à des difficultés dans l’exercice de leur représentation et prise en charge des doléances des consommateurs. Cette « bureaucratie négative », explique notre invité, est à l’origine des difficultés d’accès aux structures et aux établissements publics et privés pour la sensibilisation directe. Et c’est cette redondance des autorisations qui exaspère le président de l’Association El Aman, car, dit-il, c’est une perte de temps et d’énergie qui décourage les plus téméraires et les plus engagés dans cette action. Néanmoins, Hacène Menouar ne baisse pas les bras, et prend à bras- le-corps la sensibilisation sur la consommation du sucre et du sel. Deux produits ennemis de notre santé et à l’origine du diabète et de l’hypertension artérielle.

Des producteurs ont adhéré à cela et, selon le conférencier, la quantité de sucre dans les boissons a considérablement diminué, mais cela ne veut pas dire que le combat est terminé. La réduction du sel dans le pain (actuellement 2 kg dans les 100 kg de farine) est aussi importante. L’objectif est d’atteindre 1,5 kg dans les 100 kg, comme c’est le cas ailleurs. L’Association El Aman, qui active sur le terrain avec 65 autres (6 à l’échelle nationale et le reste au niveau des wilayas), intervient dans la médiation et le traitement des plaintes. Pour M. Menouar, le consommateur algérien n’a pas la culture de la dénonciation.

Pour le moment, l’Association n’a reçu qu’une soixantaine de plaintes, dont 80 % ont été réglées à l’amiable, et deux seulement portées devant la justice.

Pour revenir aux 12 grandes préoccupations de l’Association El Aman, elles portent en premier lieu sur l’achèvement du Laboratoire national de contrôle des produits (crash test), et l’organisation des assises nationales. Ces dernières n’ont jamais eu lieu, et une telle rencontre permettrait de sortir avec des résolutions en mesure de donner plus de prérogatives aux associations de protection des consommateurs. La troisième préoccupation concerne la mise en place du réseau d’alerte nationale. Il s’agit, explique notre invité, d’un outil de détection, en temps réel, des produits à risque sur la santé du citoyen, avant l’intervention des parties concernées pour leur retrait des circuits commerciaux. Les autres inquiétudes de l’Association qui méritent une attention particulière de la part des pouvoirs publics ont trait à la réduction du sucre, du sel et des matières grasses des aliments que nous consommons, le tabagisme, le monoxyde de carbone. Pour ce dernier point, M. Menouar refuse que la lutte se limite à des campagnes de sensibilisation, alors qu’il suffit d’investir dans des détecteurs de ce gaz mortel. La promotion des activités de tri et de recyclage, le réaménagement du territoire, facilitation des accès aux structures et établissements pour l’organisation d’actions de sensibilisation sont autant de points inscrits dans la plateforme de l’Association. A juste titre , il faut rappeler que l’objectif de l’Association El Aman pour la protection des consommateurs, qui active depuis 2014, est de susciter chez le consommateur un comportement empreint de civisme et de solidarité ; chez le producteur une attitude responsable soucieuse du respect des normes, et enfin du commerçant, l’application optimale des mesures d’hygiène, d’information et de vente.

Nora Chergui