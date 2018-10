Mostaganem : Remise de 660 logements

Les clés de 660 logements et 450 aides à l’habitat rural ont été remises à leurs bénéficiaires, hier, dans la wilaya de Mostaganem, dans le cadre des festivités du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale. Les autorités locales ont présidé une cérémonie symbolique de remise des clés de ces logements dont 620 logements publics locatifs (LPL) et de 40 promotionnels aidés (LPA) répartis à travers les communes de Mostaganem, Touahria, Kheireddine et Hassi Mamèche et le nouveau pôle urbain d’El Hachm (Sayada). En outre, 450 actes d’aides à l’habitat rural ont été attribués lors de cette cérémonie aux bénéficiaires de 24 communes de la wilaya qui en comporte 32. Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi, a souligné, à cette occasion, que le programme d’habitat en cours de réalisation au niveau de la wilaya comporte plus de 18.700 logements tous programmes confondus, annonçant que des logements dont les travaux enregistrent un taux d’avancement appréciable seront distribués dans les prochains mois. Il a affirmé que l’inscription de nouveaux programmes d’habitat se poursuivra l’année prochaine parallèlement à la réception de projets en cours de réalisation. La wilaya de Mostaganem a enregistré, depuis le début de l’année, la distribution de 5.300 logements publics locatifs et de résorption de l’habitat précaire et le relogement.