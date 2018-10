Formation professionnelle : S’adapter aux besoins de l’économie

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki a souligné, à Djelfa, l’importance de la diversification des spécialités de formation comme étant à la base de la stratégie de son secteur visant à accompagner la politique gouvernementale en direction des trois secteurs clés de l’économie nationale, l’industrie, le tourisme et l’agriculture. «C’est une stratégie qui participe à l’effort national, en garantissant une formation bénéfique adaptée aux besoins exprimés», a indiqué M. Mebarki, dans une déclaration en marge d’une visite de travail dans la wilaya. Cette visite a pour objectif de faire le constat du niveau d’application de la politique gouvernementale portant sur la diversification des spécialités de manière, a-t-il dit, à les «mettre au service des trois principaux secteurs de l’économie nationale (l’industrie, le tourisme et l’agriculture)». Il s’agit, également, de suivre de près le développement du partenariat avec les entreprises économiques, tout en veillant à adapter la formation au développement de la région, à travers entre autres, le travail accompli par la commission de participation de la wilaya, la société civile, et tous les autres partenaires, qui œuvrent pour une formation au diapason des ambitions fixées pour le secteur. Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a entamé sa visite à Djelfa, par une inspection du CFPA de la cité Bahrara du chef-lieu de wilaya, baptisé à l’occasion au nom du chahid Hadi Bou djemââ, dont la famille a été honorée, avant une tournée à travers les stands d’une exposition en plein air, mettant en exergue les offres et métiers assurés par le secteur dans la wilaya. Sur place, un exposé sur l’état des lieux du secteur, depuis 1999 à ce jour, a été présenté à M. Mebarki. Selon la situation présentée, de nombreux projets, d’une valeur globale de près de 600 millions de dinars, ont bénéficié d’une levée de gel, dont un institut national à Ain Ouessara, d’un coût de 340 millions de dinars, outre des projets de réhabilitation de nombreux centres de formation. Après avoir salué les efforts consentis par l’Etat au profit du secteur, le ministre a émis nombre d’observations concernant l’opération de formation à Djelfa. Il a, à ce titre, recommandé de remédier au manque constaté, par lui , dans les offres de formation des techniciens supérieurs, ceci d’autant plus, a-t-il dit, que la wilaya verra bientôt l’ouverture d’instituts nationaux «qui devront être mis à profit pour couvrir les besoins de formation des jeunes de niveau terminale, n’ayant pu avoir leur baccalauréat», a-t-il conseillé. Toujours à la cité Bahrara, le ministre s’est rendu sur le chantier de réalisation d’un Institut national spécialisé en agricultures et petit élevage, affecté d’une enveloppe de 389 millions de dinars. Le projet, qui en est aux dernières retouches, est doté d’une capacité de 300 places pédagogiques. Un autre chantier de projet d’un institut national spécialisé en bâtiment et travaux publics, d’un coût de plus de 304 millions de DA et d’une capacité d’accueil de 300 places et 120 lits, a été visité au nouveau pôle urbain «Berbih». Par ailleurs, M. Mebraki a présidé une cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre son secteur et les services agricoles de la wilaya portant sur la formation de porteurs de projets, outre une autre convention avec des unités privées, dont une unité de fabrication de pompes, portant sur l’intégration d’apprentis en stage. L’opportunité a donné lieu à une visite de cette unité de fabrication de pompes au niveau de la zone industrielle de la wilaya. M. Mebarki a clos sa visite, à Djelfa, par une inspection du chantier de reconstruction du CFPA de Hassi Bahbah (à 50 km au nord de la wilaya), attendu à la réception en «septembre 2019», selon les informations fournies sur place.