Dans la lucarne : Sans la moindre difficulté

On sait mieux que personne qu’actuellement, le football algérien est un peu stérile ne donnant plus les «pépites» tant recherchées comme cela était le cas auparavant dans les années fastes, notamment 60/70/80. Il faut dire que la «vache à traire» s’est desséchée ne donnant que quelques «trucs» qui ne font plus, malheureusement, amuser la galerie. Face à cette situation, nos clubs étaient contraints d’aller regarder dans les « profondeurs » d’un continent africain qui avait très tôt compris que la formation est le « nerf de la bataille ». C’est vrai que des centres de formations ont commencé à surgir du « néant » en Afrique et plus précisément en Côte d’Ivoire avec les « mimosas » et aussi au Mali avec le centre de l’ex-star du football malien Salif Keita. C’est vrai qu’il y avait aussi d’autres centres de formation comme au Ghana, au Sénégal, au Nigeria, l’Afrique du sud, le Cameroun et aussi au Burkina Faso. Par conséquent, les joueurs sortaient comme d’une « usine » de fabrication de grands champions au point où on pouvait aisément alimenter les marchés européen, américain et même asiatique. Un travail de qualité s’effectuait et dont la qualité est devenue presque « un véritable label », une « marque déposée ». C’est vrai chez nous, on a laissé cela aux clubs qui devaient se débrouiller pour former suivant leurs moyens. Comme on n’arrivait même pas à assurer le « casse-croûte » quotidien à ces jeunes, la besogne devenait une quasi-mission impossible. La FAF a essayé de mettre sur pied une académie, mais il n’y a pas eu de suite. Aujourd’hui, la FAF a officiellement décidé de lancer des centres de formation au lieu de construire un hôtel qui avait bénéficié pourtant de son argent. En effet, plus de 1,2 million de dollars sont rentrés dans les caisses de la FAF. Ce qui n’était que des supputations s’est officialisé après l’organisation de la dernière AGExtraordinaire qui a eu lieu à Sidi Moussa. Contrairement à ce qui a été dit que cela allait «barder» dans l’amphithéâtre de Sidi Moussa, finalement, il n’en fut rien ! Ce fut même l’unanimisme qui avait prévalu parmi les 98 membres présents sur les 120 que compte l’AG. Seul le président de la JSSaoura, Zerouati (il était représenté) est resté fidèle à ses principes. Il avait voté contre. Par conséquent, les quatre centres régionaux devront voir leurs travaux démarrer incessamment, surtout que le président de la FAF, kheireddine Zetchi, avait affirmé que la FIFA va accompagner ces projets d’investissement dans le cadre du projet d’investissement pour tous les pays affiliés à la FIFA et notamment les plus démunis, comme les pays en voie de développement.

«Les membres de l’Assemblée générale, de la Fédération algérienne de football (FAF), dans une session extraordinaire, ont adopté à l’unanimité le projet de réalisation de quatre centres de formation, samedi 27 octobre 2018, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Sur les 98 membres présents sur 120, 96 ont voté ‘’oui’’ contre un ‘’non’’ et une abstention de M. Kheireddine Zetchi a indiqué tout le ‘’profit’’ que le monde du football en Algérie peut tirer à travers la réalisation de ces quatre centres de formation qui seront encadrés par des experts aussi bien locaux qu’étrangers.

Le président de la FAF a rappelé que l’instance qu’il préside n’attend pas la réalisation de ces projets pour se lancer dans la formation. Il a tenu à ce propos à remercier, une nouvelle fois M. Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a aidé la fédération à disposer des infrastructures de l’OPOW de Khemis Miliana qui accueillera très prochainement la première promotion de l’Académie de la FAF».

Comme on le sait, la FIFA du temps de Blatter avait donné plus de 1 million de dollars pour la construction de l’hôtel. Comme ce projet a été abandonné, on se demande si l’on va utiliser cet argent pour ces centres de formation ou bien va-t-on attendre l’arrivée d’un argent «frais» comme l’avait affirmé Zetchi après l’AGE à la presse sportive qu’il a «déjà envoyé deux représentants de la FAF pour tenter de récupérer l’argent ou suivre la procédure concernant le projet d’investissement de la FIFA de 1,2 million de dollars». Il est certain que le gros du problème de ce projet de lancement des centres de formation dépendra de l’argent que la FAF pourra bénéficier de la part de la FIFA dans les semaines à venir. Car, à priori, l’argent de l’hôtel n’est pas évident. La FAF, faut-il le répéter, va aussi baser son travail sur l’aide que peut lui apporter les différentes wilayas où seront implantés ses centres. Zetchi n’a pas manqué de remercier le MJS de M. Hattab, pour tout ce que fait son département pour faciliter la tâche à la FAF. Toujours est-il, ce ne sera pas facile du fait que le mandat de Zetchi expire dans deux ans et quelques mois. Ce sera un véritable défi !

Hamid Gharbi